  1. دانشگاه و فناوری
۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۴

سامسونگ عینک می سازد/ رقیب عینک گوگل در راه است

سامسونگ عینک می سازد/ رقیب عینک گوگل در راه است

پس از معرفی ساعت هوشمند گلکسی گیر توسط شرکت فناوری سامسونگ اخبار غیر رسمی حاکی از این است که این شرکت در اقدامی که چندان تعجب برانگیز نیست، درحال ساخت رقیب عینک گوگل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عینک گوگل هنوز به طور رسمی به عنوان یک گجت پوشیدنی که محتوا را در پیش چشم کاربر خود قرار می دهد معرفی نشده است.

در این میان سامسونگ نسخه خود را از عینک گوگل ساخته و به نظر می رسد که آن را تحت برند عینک گیر "Gear Glass" شبیه گلکسی گیر به بازار عرضه کند.

تاکنون هیچ جزئیاتی درباره گجتی که سامسونگ روی چشم کاربران خود قرار می دهد منتشر نشده است اما به نظر می رسد که انتخاب واژه " گیر" آن را به نوعی به ساعت هوشمند خود مرتبط می کند اما گفته شده است که اگر واژه "Glass" نیز در نام این گجت قرار گیرد، گوگل مضطرب خواهد شد.

اگرچه هیچ کدام از این اخبار رسمی نیست اما با توجه به رویکردهای تاریخی سامسونگ به تولید محصولات مختلف به نظر می رسد که این موضوع نیز به زودی عملی شود.

سایتهای فناوری که درباره عینک سامسونگ گمانه زنی می کنند اظهار داشته اند که بدون هیچ تأیید رسمی می توان مطمئن بود که عینگ گیر چون عینگ گوگل مجهز به دوربین ، قابلیت اجرای اپلیکیشنها و ارتباط بی سیم با تلفن هوشمند کاربر است. با در نظر گیری این که این عینک توسط سامسونگ ساخته شده می توان گفت که این عینک با تلفنهای هوشمند و تبلتهای گلکسی مرتبط می شود.

کد مطلب 2151436

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