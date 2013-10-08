جشن پیوند آسمانی در حرم امامزاده گنبد خشتی مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح دوشنبه شب همزمان با اول ذیالحجه و با هدف اجرای امینانه نیات واقفان خیراندیش برای ازدواج جوانان با حضور جمعی از مسئولان ادارهکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، جمعی از خبرنگاران، خادمان و دیگر مسولان در گنبد خشتی مشهد برگزار شد.
مسئول امور فرهنگی و قرآنی بقعه متبرکه امامزاده سیدمحمد(ع) در این مراسم با تبریک این روز فرخنده، اظهار داشت: این جشن به مناسبت سالروز ازدواج امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) و در راستای ترویج فرهنگ ساده زیستی برگزار شده است.
حجتالاسلام محسن موسوی با بيان اينكه اين طرح بر اساس نيت واقفان خيرانديش به نام پيوند آسماني در حال اجرا است، عنوان کرد: در این طرح به طلبههای اهل علم ظاهرالصلاح نیازمند در تامین جهیزیه کمک میشود.
موسوی با اشاره به کرامات امامزاده گنبد خشتی، بیان کرد: متاسفانه این امامزاده واجبالتعظیم برای مردم ناشناخته است و باید برای معرفی ایشان تلاش بیشتری صورت گیرد.
در ادامه مراسم حجتالاسلام واعظ موسوی کارشناس امور خانواده به سخنرانی پیرامون امر ازدواج و اخلاق نیکو در خانواده پرداخت و تاکید کرد: قوام خانواده باید بر مبنای احساس و عواطف باشد.
وی بیان کرد: مسلمانان باید در همسرداری، پیامبر اکرم(ص) را الگوی خود قرار دهند، زیرا سیره نبوی نشان میدهد شیوه همسرداری و اخلاق خانوادگی نزد ایشان اهمیت بسیار داشته است.
مهدی واعظ موسوی گفت: پیامبر گرامی اسلام(ص) به روابط خانوادگی پرعاطفه و عاشقانه اهمیت میدادند و سفارش میکردند که چنین نگرشی برای همه مسلمانان فراهم شود.
برنامه پایانی مراسم، مدیحه سرایی و مولودی خوانی توسط فلاح و توزیع بستههای احسان ماندگار بین حاضران بود.
یادآور میشود: بقعه متبرکه امامزاده سیدمحمد(ع) معروف به گنبد خشتی در شهر مقدس مشهد در خیابان طبرسی 7 و در مجاورت حرم مطهر حضرت امام علی ابن موسیالرضا(ع) قرار دارد.
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