به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز سیما فیلم از ساخت سریالهای فاخر الف ویژه زندگی حضرت امام خمینی (ره)، شهید مطهری، سردار کاظمی و زندگی جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان خبر داد و گفت: سریال سردار حاج احمد متوسلیان در مرحله تولید است.
جلسه هم اندیشی سریال الف ویژه درباره جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان با حضور محمدرضا معصوم زادگان رئیس مرکز سیمافیلم، تاجبخش فنائیان مدیر سریالهای الف ویژه معاونت سیما، سید عباس فاطمینویسی مدیر کل طرح و برنامه سیما، محمد داودی تهیه کننده این سریال، حجت الاسلام رحیمزاده مدیر گروه معارف، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سیمافیلم و جمعی از مدیران سیمافیلم و سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محل سیمافیلم برگزار شد.
در این هم اندیشی معصوم زادگان در سخنانی با تاکید بر رسالت اصلی سیمافیلم مبنی بر تولید آثار نمایشی فاخر با ارائه گزارشی اجمالی از پروژههای فاخر در جریان معاونت سیما و همچنین مرکز سیمافیلم همچون زندگی حضرت موسی (ع)، ابوطالب، شهید باکری، سلمان فارسی، پوریای ولی، خواجه نصیرالدین طوسی، زندگی حضرت امام خمینی (ره)، شهید مطهری، سردار کاظمی و ... از آغاز تولید سریال سردار حاج احمد متوسلیان خبر داد.
وی افزود: این سریال به تهیه کنندگی محمد داودی و کارگردانی حسن برزیده در 26 قسمت 45 دقیقهای تولید خواهد شد و هم اکنون مراحل تحقیق و پژوهش را سپری میکند.
معصوم زادگان در ادامه افزود: این پروژه با توجه به شخصیت محوری آن که یکی از پرافتخارترین سرداران انقلاب و جنگ است از ابعاد وسیعی برخوردار بوده و بدون حمایتهای همه جانبه ارگانهای ذیربط به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان پذیر نیست.
در ادامه داودی تهیه کننده این اثر با بیان این مطلب که در زمان حیات حاج احمد متوسلیان مستندی درباره زندگی وی توسط او تهیه شده است، گفت: ساخت اثر نمایشی درباره این سردار بزرگ کار بسیار دشواری است او یکی از فرهنگیترین سرداران دوران دفاع مقدس است که کمترین میزان اطلاعات دربارهاش موجود است او نه تنها فرماندهی کردستان را برعهده داشت بلکه رهبری آن منطقه نیز زیر دست او بوده است و او اولین کسی بود که نخستین عمیات برون مرزی را انجام داد.
وی در ادامه متذکر شد: در این سریال بر فضای شلمچه، عملیات فتح المبین و عملیات بین المقدس و همچنین ماجرای کردستان که بسیار مغفول مانده است و البته بحث حضور وی در سوریه و لبنان تمرکز خواهیم کرد و معتقدم بدون تمرکز کامل بر این بخشهای کلیدی حق مطلب در این کار ادا نخواهد شد.
در ادامه این جلسه تاجبخش فنائیان مدیر سریالهای الف ویژه سیما با اشاره به ویژگیهای تولید این اثر گفت: قطعا یک اثر نمایشی درباره یک چهره بزرگ باید علاوه بر روایت مستندات دارای جذابیتهای دراماتیک برای جذب مخطب باشد. بی شک حاج احمد متوسلیان همچون سایر فرماندهان و رزمندگان جنگ روحیه ایثار و شهادت طلبی داشت اما باید دید چه ویژگی منحصر به فردی در ایشان وجود داشت که مختص خود او بود و این ویژگی تم اصلی کار قرار گیرد.
وی افزود: همچنین بحث ضد قهرمان نیز در این اثر بسیار مهم است و علاوه بر دشمن کلی که در جنگ وجود داشت و آن حزب بعث عراق بود قطعا افراد یا جریانهایی وجود داشتند که در مقابل این سردار بزرگ بودند همچنین بحث پژوهش نیز باید در این اثر بسیار جدی گرفته شود.
سید عباس فاطمینویسی نیز متذکر شد: در سریال زندگینامه حاج احمد متوسلیان باید چرایی ساخت این کار برای مخاطب تشریح شود همچنین نحوه تکامل انسان باید یکی از ارکان اصلی این کار باشد زیرا آدمهای جنگ آدمهای معمولی بودند که سیر تکامل را طی کردند و به تعالی رسیدند و این تحول باید به درستی به تصویر کشیده شود.
وی در پایان افزود: نکته دیگری که در این سریال باید به آن توجه شود پرداختن به بحث فرماندهی در جنگ است و همچنین تمرکز بر فرآیندهای عملیات که بخش عمدهای از آن تا کنون به تصویر درنیامده است.
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