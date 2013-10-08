روند جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در لرستان مطلوب نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جناب شامگاه دوشنبه در جلسه‌ کمیته‌ پیگیری مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی خرم‌آباد برگزار شد اظهار داشت: واقعیت این است که من هنوز نمی‌دانم ملاک یا ملاک‌های تعیین سقف تسهیلات‌دهی بانک‌ها چیست و چرا مثلاً در حالی که این سقف در لرستان فلان مقدار ناچیز است، در استانی دیگر مانند اصفهان رقم کلانی تعیین می‌شود.

وی افزود: باید این واقعیت را بپذیریم که شرکت‌ها در تهران هم در زمینه‌ اخذ تسهیلات با مشکلات کم‌تری مواجه هستند و هم در زمینه‌ بازاریابی و فروش محصولات‌شان با سهولت بیشتری مواجه هستند و طبیعی است که حضور در آنجا را به داخل استان ترجیح بدهند.

جناب تصریح کرد: متأسفانه در زمینه‌ سرمایه‌گذاری مالی در استان با مشکل مواجه بوده و هستیم و هیچ کدام از دستگاه‌ها و سازمان‌ها هم تاکنون نتوانسته‌اند در زمینه‌ جذب سرمایه‌گذار و حفظ آن، جاذبه‌هایی ایجاد کنند.

معاون دفتر اقتصادی استانداری لرستان اظهار داشت: شاید مناسب باشد هم پای صحبت صاحبان این شرکت‌ها بنشینیم و هم مسئولان بانک‌ها، بلکه به راهکارهای مناسبی در این زمینه برسیم.

