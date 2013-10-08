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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۹

جناب عنوان کرد؛

روند جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در لرستان مطلوب نبوده است

روند جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در لرستان مطلوب نبوده است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون دفتر اقتصادی استانداری لرستان روند جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان را مطلوب ندانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جناب شامگاه دوشنبه در جلسه‌ کمیته‌ پیگیری مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی خرم‌آباد برگزار شد اظهار داشت: واقعیت این است که من هنوز نمی‌دانم ملاک یا ملاک‌های تعیین سقف تسهیلات‌دهی بانک‌ها چیست و چرا مثلاً در حالی که این سقف در لرستان فلان مقدار ناچیز است، در استانی دیگر مانند اصفهان رقم کلانی تعیین می‌شود.

وی افزود: باید این واقعیت را بپذیریم که شرکت‌ها در تهران هم در زمینه‌ اخذ تسهیلات با مشکلات کم‌تری مواجه هستند و هم در زمینه‌ بازاریابی و فروش محصولات‌شان با سهولت بیشتری مواجه هستند و طبیعی است که حضور در آنجا را به داخل استان ترجیح بدهند.

جناب تصریح کرد: متأسفانه در زمینه‌ سرمایه‌گذاری مالی در استان با مشکل مواجه بوده و هستیم و هیچ کدام از دستگاه‌ها و سازمان‌ها هم تاکنون نتوانسته‌اند در زمینه‌ جذب سرمایه‌گذار و حفظ آن، جاذبه‌هایی ایجاد کنند.

معاون دفتر اقتصادی استانداری لرستان اظهار داشت: شاید مناسب باشد هم پای صحبت صاحبان این شرکت‌ها بنشینیم و هم مسئولان بانک‌ها، بلکه به راهکارهای مناسبی در این زمینه برسیم.
 

کد مطلب 2151444

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