  1. دانشگاه و فناوری
۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۴

ورود فناوری OLED به محصولات LG

تلفن های هوشمند به نمایشگرهای قابل انحنا مجهز می شوند

تلفن های هوشمند به نمایشگرهای قابل انحنا مجهز می شوند

شرکت کره ای LG آمادگی خود را برای آغاز تولید نمایشگرهای انعطاف پذیر تلفن های هوشمند اعلام کرد. این نمایشگرها از پلاستیک ساخته می شوند که امکان خمیده شدن صفحه آنها بدون خطر شکسته شدن وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سانگ دونگ یو" رییس اداره فناوری نمایشگر LG، شب گذشته گفت: پانل های LED ارگانیک (OLED) انعطاف پذیر می توانند سال آینده وارد وسایل مصرفی مانند تلفن هوشمند و تبلت این شرکت شوند.

وی افزود: با توجه به رشد فناوری نمایشگر های انعطاف پذیر انتظار می رود بازار این محصولات نیز به سرعت رشد کنند و کاربردهای متنوعی مانند نمایشگرهای خودرو، تبلت و وسایل پوشیدنی بیابند.

این اقدام LG پس از آن صورت گرفت که دیگر رقیب کره ای این شرکت یعنی سامسونگ ژانویه سال جاری نمایشگرهای OLED قابل انحنای خود را عرضه کرد.

سامسونگ اعلام کرده است قصد دارد نخستین محصول صفحه منحنی خود را ماه جاری عرضه کند که ظاهرا نسخه ویژه ای از Galaxy Note 3  است.

شرکت LG پیش از این نمایشگرهای انعطاف پذیر جوهر الکترونیک ( e-ink ) را ساخته بود که نمایشگر OLED آن قابل انحنا و غیرقابل شکستن بودند.

علاوه بر این، این محصول هفت اینچی LG با 7.2 گرم وزن، سبک وزن ترین نمایشگر جهان است. این صفحه نمایشگر بزرگ ترین نمایشگر OLED جهان برای تلفن های هوشمند محسوب می شود.

کد مطلب 2151445

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