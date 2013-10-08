محکومیت برخی افراد دولتی و حکومتی در پرونده فساد بانکی/ سازمان بازرسی ریشه فساد مالی را پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح سه شنبه در مراسم آغاز اجلاس سیزدهم آمبودزمان کشورهای آسیایی رسیدگی به شکایات مردمی از نهادهای دولتی و حقوق بشر و مبارزه با فساد را بسیار مهم دانست و گفت: در جهان امروز هر حکمران خوبی نیاز به این مقولات دارد. البته مساله داشتند یک نهاد و سیستم و نظامی که به شکایات مردمی رسیدگی کند مخصوص این زمان نیست و می توان این مهم را در تاریخ اسلامی هم مشاهده کرد.

رئیس دستگاه قضا به عهدنامه مالک اشتر که از عالی ترین متون اسلامی است اشاره کرد و گفت: امام علی(ع) در این عهدنامه به مالک اشتر می فرماید: کارگران را رها مکن و توجه کن و بازرسانی را از اهل صدق و وفا تعیین کن تا کار آنها و کیفیت کار را ببینند.

آملی لاریجانی اظهار داشت: مساله رسیدگی به شکایات شهروندان یک مقوله است و مبارزه با فساد و حقوق بشر هم مقوله ای دیگر ولی همه به هم مرتبط است. باید گفت که در تعریف و تحلیل از آمبودزمان نباید تنها به لغت لفظی اشاره کرد. باید دید که از ناحیه چه کسی و چه نهادی آمبودزمان شکل می گیرد. بعد باید سوال کرد که آیا رسیدگی های آمبودزمانی الزام آور هستند یا نه؟ این در حالی است که در برخی از کشورهای مختلف رسیدگی های آمبودزمانی تنها جنبه پیشنهادی دارد.

رئیس قوه قضائیه گفت: هم آمبوزمان و هم آمبودزمان هر دو یکی است و معنی آن فرد یا افرادی است که به عنوان نماینده دولت برای رسیدگی به تخلفات ورود می کنند. اما مهم واقعیت نظارت بر دستگاهها است یعنی اینکه باید نظارت به نحوی باشد که دستگاهها تخلفی انجام نداده و به شهروندان ظلمی انجام نشود.

آملی لاریجانی با اشاره به اصولی از قانون اساسی ایران گفت: در اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری مسئول بررسی شکایات مردم از تصمیمات دولتی است که موجب ظلم شده است. همچنین بر اساس اصل 170 قانون اساسی ایران دیوان عدالت اداری می تواند و اختیار دارد تا آیین نامه ها و مصوبات را اگر خلاف قانون و منافع کشور و مردم باشد ابطال کند.

رئیس قوه قضائیه به اصل 174 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در قانون کشور موضوع ایجاد سازمان بازرسی کل کشور عنوان شده که حق نظارت بر حسن انجام کار دستگاههای اجرایی را دارد و به طور مستقل زیر نظر قوه قضائیه کار می کند. که این از خصوصیات دستگاه قضایی ایران است که به طور مستقل از دستگاه اجرایی کار می کند.

آیت الله صادق آملی لاریجانی گفت: ایران 30 سال است که با چنین تشکیلاتی در حال فعالیت است و با اقتدار توانسته در برابر بسیاری ازفسادها مقابله کند. نمونه آن پرونده فساد بزرگ بانکی است که ریشه گزارش آن از سوی سازمان بازرسی کل کشور بود. قوه قضائیه بر خلاف تمامی تبلیغات با اقتدار برخورد کرد و بسیاری از متهمان این پرونده حکم گرفتند و دادگاه عادلانه ای برگزار شد. در این پرونده برخی افراد کارگزار حکومتی هم محکوم شدند و با مستندات روشن برخورد سنگینی با آنها انجام شد چرا که اگر برخورد نکنیم به فساد آلوده می شویم.

رئیس دستگاه قضایی کشور با اشاه به بخش دیگری از بیانات امام علی(ع) به مالک اشتر گفت: امام فرمودند همکارانت را مراقبت کن و اگر جاسوسان تو خبر آوردند و اسناد داشتند همکاران متخلف را مجازات کن و مهر خیانت به پیشانی آنها بزن و طوق ننگین اتهام به گردن آنها آویزان کن.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود در این اجلاس به موضوع بحث حقوق بشر اشاره کرد و گفت: ما با کشورهای غربی لیبرال در مباحث مبانی اختلاف نظر داریم. آنها می خواهند مبانی خود را حق جلوه داده و به ما دیکته کنند در حالیکه حق در تعریف آنها صحیح نیست. می گویند می شود آدمی به سلطان یا رئیس جمهور خود نمایندگی دهد و او می تواند حتی ظلم کند. ما می گویم مگر می شود فردی به عنوان شیطان یا رئیس جمهور حتی به واسطه انتخاب مردم ظلم کند. ما می گویم ارزش ها اخلاقی است و حرف حق کافی نیست و حق تعدی ندارد و ظلم و عدل اخلاقی است.

آملی لاریجانی اظهارداشت: موضوع نظارت از درون بسیار حائز اهمیت است و باید آن را فعال کنیم. معنویت و دیانت از ایمان آدمی برخواسته است و ایمان کل وجود انسان را متحول می کند و حتی زشتیها می ریزد و بهترین پشتوانه آدمی ایمان است. اگر وجدان آدمی کار نکند راهکار فرار پیدا می کند.