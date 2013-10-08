عرض كم خيابانهاي خرم آباد و مشکل ترافیک/ مردم از حمل و نقل عمومي استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضي ولي پوري شامگاه دوشنبه در جلسه شوراي ترافيک شهرستان خرم آباد كه در فرمانداري خرم آباد برگزار شد بر ضرورت استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي به عنوان یکی از راهكارهاي موثر در كاهش ترافيك اين شهر تاکید کرد.

ولي پوري با اشاره به مسائل و مشكلات موجود در حوزه حمل و نقل شهري اظهار داشت: با توجه به عرض كم خيابانهاي شهر خرم آباد و تعدد وسايل نقليه در اين شهر به ويژه در ايام آغاز سال تحصيلي هرساله شاهد حجم به نسبت سنگيني از ترافيك در معابر اصلي شهر هستيم.

وي بیان داشت: با وجود پيگيري و تلاشهاي مستمر نيروهاي پليس راهور در سطح شهر خرم آباد ولي همچنان شهروندان بخشی از زمان و وقت روزانه خود را در ترافيك سپري مي کنند.

فرماندار خرم آباد گفت: در راستاي تسهيل ترافيك شهر خرم آباد شوراي ترافيك اين شهرستان در ايام مختلف سال با تشكيل جلسات و بازديدهاي ميداني راهكارهاي علمي و تخصصي مفیدی ارائه مي کند.

ولي پوري اظهار داشت: استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي از جمله عوامل موثر و كاهنده ترافيك شهري است كه در صورت استفاده مناسب از ظرفيت سازمانهاي اتوبوسراني و تاكسيراني و سرويس دهي مناسب آنها در سطح شهر و اقبال عمومي مردم و همكاري و همراهي آنها و استفاده فراگير از خدمات اين شركتها مي توان شاهد كاهش ترافيك در شهر خرم آباد و تسهيل عبور و مرور بود.

فرماندار خرم آباد تاكيد بر حضور گسترده نيروهاي راهور در ميادين و معابر اصلي شهر، ساماندهي ايستگاههاي اتوبوس و تاكسي، تشديد گشتهاي نظارت سازمان تاكسيراني، ايجاد سرعت كاه در برخي مناطق، اصلاح و رنگ آميزي محل عبور و مرور دانش آموزان و ... را از جمله مهمترين مصوبات جلسه شوراي ترافيك شهرستان خرم آباد عنوان کرد.