کمک به اولیا برای رونق ورزش در مدارس ضروری است / همیار بهداشتی و ورزشی باید در مدارس ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر مهرداد حمیدی صبح سه شنبه در گردهمایی معاونین تربیت بدنی و سلامت استان های کشور ضمن ارائه برنامه های خود با بیان این مطلب گفت: تربیت بدنی آموزش و پرورش مبنای ورزش کشور باید باشد.

در طرح جامع ورزش کشور که برای بیست سال آینده تدوین می شد مدل ارائه شده چهار ورزشی هرمی، سلسله مراتبی تعلیم و تربیت، همگانی، قهرمانی و حرفه ای که ارائه داده بودم مورد تایید قرار گرفت. طرح جامع ورزش کشور پذیرفته شد اما تحقق و اجرا نشد.

وی افزود: اگر می خواهیم اخلاقیات را در میان دانش آموزان توسعه و بهبود دهیم باید بحث فضیلت در ورزش را مورد تاکید قرار دهیم.

به گفته حمیدی اگر بخواهیم به ساعت های تعلیم و تربیت در سند تحول توجه کنیم و به آن برسیم باید رونق فعالیت های ورزشی را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی با بیان این که محور کار برجسته و معلم است تصریح کرد: ما اگر بهترین سند تحول را بنویسیم ولی معلم بی انگیزه در مدرسه حضور یابد هیچ کدام از برنامه های سند اجرایی نمی شود باید کاری کنیم که قد معلم در حیاط مدرسه بلند شود.

وی به ضرورت توانمندسازی معلمان و آموزش ضمن خدمت برای معلمان ورزش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پنج هزار مربی بهداشت داریم که این عدد بسیار کم است بنابراین باید از ظرفیت 30 هزار معلم ورزش در حوزه بهداشت نیز استفاده کنیم.

حمیدی آموزش های مجازی را نیز یکی دیگر از برنامه های خود اعلام کرد و گفت: در حال حاضر دانش آموزان و معلمان به اینترنت و ایمیل دسترسی دارند. ما باید از این ظرفیت برای آموزش های مجازی در جهت ارائه نکات بهداشتی و ورزشی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: تعالیم ورزشی در مقطع ابتدایی بسیار حساس و ضروری است و ادراک حرکتی دانش آموزش باید از مقطع ابتدایی آغاز شود.

راه اندازی انجمن های ورزشی و بهداشتی در مدارس

وی به اجرای طرح نهضت داوطلبی در این معاونت اشاره کرد و گفت: این طرح در حد ایده است و باید با مشارکت شما کاری کنیم در این شرایط و با توجه به کمبود اعتبار نهضت داوطلبی از مدارس برای آموزش ورزش و بهداشت آغاز شود. ضمن آن که در حال حاضر انجمن های ورزشی و بهداشتی در داخل مدارس نداریم که این انجمن ها باید راه اندازی شود. ضمن آن که همیار بهداشتی و ورزشی نیز در داخل مدارس تشکیل شود.

وی ادامه داد: راه اندازی اتاق فکر از دیگر برنامه های من در این معاونت است و بدانید از این به بعد هیچ طرحی بدون چکش کاری و نظر مدیران ابلاغ نمی شود.