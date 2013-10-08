جشن پیوند 5 زوج جوان در دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن اول ماه ذی الحجه سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) جشن پیوند آسمانی پنج زوج جوان دامغانی شامگاه دوشنبه در آستان مقدس امامزادگان جعفر و محمد(ع) اين شهرستان برگزار شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در این مراسم اظهارداشت: جشن پیوند آسمانی 5 زوج جوان برای نخستین بار از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان و با همکاری و مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان و هیئت امنای آستان مقدس امامزادگان جعفر و محمد(ع) اين شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام عبدالله واحدی افزود: برای ازدواج سهل و آسان اين پنج زوج در دامغان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان برای تامین جهیزیه این زوج های جوان و از محل موقوفات مرتبط 200 میلیون ریال هزینه کرد.

وی تصریح کرد: شهرستان دامغان به جهت دارا بودن بیشترین موقوفات در امر ازدواج رتبه برتر را در استان سمنان داراست.

حجت الاسلام واحدي به هدف اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در برگزاری جشن ازدواج زوج های جوان و پیوند آسمانی پرداخت و افزود: ترویج و تبلیغ وقف و فراهم كردن ازدواج سهل و آسان یکی از اهداف اصلی برگزاری جشن ازدواج زوج های جوان و پیوند آسمانی است که غیر از شهرستان دامغان در مرکز استان نیز برگزار شد.

مديركل اوقاف و امور خيريه استان سمنان خاطر نشان ساخت: اولویت برگزاری جشن ازدواج و پیوند آسمانی زوج های جوان و هزینه خرید جهیزیه از محل موقوفات مرتبط با زوج های در حال تحصیل، دانشجویان و طلاب است.

حجت الاسلام واحدي یاد آور شد: یکی از نکاتی که در برگزاری این جشن مورد دقت قرار گرفت حفظ کرامت انسانی زوج های جوان است که در برگزاری این جشن هیچ یک از زوج های جوان حضور ندارند که از این طریق خواستیم کرامات انسانی هر یک از زوج های جوان حفظ شود.

وي تصریح کرد: همه ما باید تلاش کنیم که زوج های جوان نیازمند بتوانند زندگی ساده و آسان را با در اختیار قرار دادن جهیزیه مورد نیاز برای آنان فراهم کنیم.

حجت الاسلام واحدي با اشاره به ازدواج امیرالمومنین علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: ازدواج این دو شخصیت ممتاز و بزرگوار دارای درس های آسمانی بوده که یکی از خصوصیات و ویژگی های این ازدواج را می توان به مهریه معنوی حضرت فاطمه زهرا(س) اشاره داشت.

وی خاطر نشان ساخت: باید زمینه ای فراهم کنیم که ازدواج آسان در جامعه فراهم شود و این سنت با ارزش با الگوگیری از ازدوج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) در جامعه دینی و اسلامی ما احیا شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در خاتمه گفت: ازدواج در جامعه دینی و اسلامی از یک ارزش و جایگاه والایی برخوردار است و برای انجام امر مقدس و با ارزش ازدواج روایات و احادیث متعددی نقل شده که ما با تاسی از آیات و روایات زمینه ازدواج سهل و آسان را برای پسران و دختران خود فراهم کنیم و در کمک به زوج های نیازمند نیز تلاش کنیم.