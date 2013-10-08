نظارت بر ترانزیت فرآوردهای خام دامی در گمرک دوغارون تایباد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سجادی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در بحث نظارت بر صادرات، واردات و ترانزیرت فرآوردهای خام دامی در گمرک دوغارون نسبت مشابه سال قبل رشد 60 درصدی داشته ایم.

وی افرود: همه محصولات، کامیون ضدعفونی و محصول بسته به نوع آن ضد عفونی و بازدید در گمرک دوغارون صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به بحث نظارت و بهداشت گفت: در قالب صدور پروانه های دامداری و مرغداری امسال افزایش 20 درصدی در غالب صدور پروانه تاسیس و بهره برداری داشته‌ایم.

سجادی رییس شبکه دامپزشکی تایباد گفت: در راستای پیشگیری بیماریهای واگیردارو بیمارهای مشترک بین دام و انسان فعالیت‌های نیز صورت گرفته است که در شش ماهه اول سال در اکثر زمینه های مایه کوبی، واکسن تب مالت گوسفندی و گاو، آبله گوسفندی و بزی شاربن تک سمی، گاو و گوسفند و واکسن هاری بطور کامل انجام گرفته است.

وی بیان داشت: در بخش خصوص توسط مراکز مایه کوبی واکسناسیون تب مالت گاوی، گوسفندی و هاری انجام می شود و واکسناسیون تب برفکی در سه فاز بهار، پاییز و زمستان که مرحله اول پاییز نیز آغاز شده است.

سجادی گفت: بازرسی از مراکز عرضه فراوردهای خام دامی، رستوران ها امسال نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته و مراکز عرضه دام کنترل و حجم موارد معدومی و ضبطی کاهش داشته است.

وی گفت : با ایجاد آزمایشگاه مجهز در شهرستان خیلی از نمونه در داخل شهرستان انجام و باعث صرفه جویی در هزینه و وقت شده است که در این آزمایشگاه انواع آزمایش‌های تشخیص تب مالت، انواع کشتهای میکروبی، اچ‌آی، الیزا، کشتهای میکروبی مواد غذایی که قبلا در استان صورت می‌گرفت در شهرستان در حال انجام است.

وی بیان داشت: شهرستان مرزی تایباد دارای 230 هزار راس دام سبک، چهار هزارو 500 راس دام سنگین، دو هزارو 2200 قلاده سگ صاحب‌دار، 1200 راس تک سمی، بالغ بر 30 سالن مرغداری صنعتی که در هر دوره جوجه ریزی 300 هزار قطعه مرغ داریم که مبازره با بیماری های واگیردار توسط دامپزشکی شهرستان تایباد صورت می‌ گیرد.