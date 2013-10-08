آموزش تخصصی قرآن کریم در ورامین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته و با حضور بنیادی مدیر کل قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش، آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه ورامین، حجت الاسلام سید مهدی محمودی مدیر حوزه علمیه امام صادق (ع)، سرهنگ مرتضی مومنی فر فرمانده سپاه ناحیه ورامین و جمعی از علاقمندان به قرآن کریم، آموزش تخصصی قرآن کریم در مصلای صحب الزمان (عج) ورامین برگزار شد.



در این مراسم استاد محمد بنیادی از اساتید برجسته قرآن کریم آخرین روش های حفظ و تلاوت قرآن را به جوانان و نوجوانان آموزش داد.



مجید مساعدیان در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر، رونق برگزاری جلسات آموزش قرآن کریم را مرهون نظام جمهوری اسلامی، شهیدان و امام راحل دانست و اظهار داشت: به برکت انقلاب اسلامی و آرمان های بلند آن، فرصت تبلیغ دین فراهم شده است.



مسئول کلاسهای آموزش تخصصی قرآن کریم با بيان اينكه قرآن راه سعادت و پيشرفت را به همه مردم عرضه كرده است، تصريح كرد: دنيای امروز تشنه معنويات قرآن است و بايد با تبليغ درست و اصولی مفاهيم اين كلام بزرگ الهی در توسعه فرهنگ قرآن و اهل بيت(ع) همت گمارد.



وی ادامه داد: گسترش فرهنگ قرآنی در بین اقشار مختلف بویژه نسل جوان، تشویق و ترغیب فعالان قرآنی و تسلط قرآن آموزان به مفاهیم قرآنی در مراحل مختلف از اساسی ترین محورهای ترویج فرهنگ قرآنی درجامعه است.



این فعال قرآنی اضافه کرد: قرآن كريم در ميان همه كتب آسماني، برترين و ارزنده ترين كتاب هاست كه در صورت نهادينه شدن درجامعه مي تواند آثار فرهنگي، اجتماعي و سياسي مفيد و ارزشمندي به دنبال داشته باشد.

مساعدیان اظهار داشت: بشریت امروز از نبود پایبندی به اخلاق قرآنی و سیره اهل بیت (ع) رنج می برد و عدم ترویج و گسترش معارف قرآنی و سیره ائمه اطهار در جامعه می تواند خطرناک باشد.



وی تأکید کرد: قرآن کریم، مهمترین حربه مقابله با دشمنان نظام و انقلاب بوده و در هر خانه ای که یک قاری یا حافظ قرآن کریم باشد، منشاء برکت و نورانیت خواهد بود.



مدیر خانه قرآن ورامین بیان داشت: جهت ترویج آموزش قرآن کریم به صورت تخصصی، با دعوت از استاد محمد بنیادی که از کارشناسان و اساتید مطرح کشور در زمینه آموزش قرآن کریم هستند قدمی کوچک در جهت ترویج فرهنگ قرآنی در شهرستان ورامین برداشته خواهد شد.



مساعدیان عنوان داشت: این کلاسها به صورت هفتگی در روز دوشنبه پس از برگزاری نماز مغرب و عشا در مصلای صاحب الزمان(عج) شهرستان ورامین برگزار می شود.



گفتنی است این مراسم به همت واحد فرهنگی مصلای صاحب الزمان(عج) شهرستان ورامین و پایگاه بسیج شهید جعفرجو برگزار می شود.