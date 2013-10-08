اهمیت ایفای نقش ایران در تحولات منطقه به ویژه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات طرفین با ابراز نگرانی از تحرکات تروریستی و گسترش افراط گرائی در سوریه ، بر ضرورت هماهنگی و همکاری مشترک بین المللی و رایزنی مستمر بین دو کشور به منظور کمک به امنیت و ثبات منطقه و حمایت از مردم سوریه در عبور از بحران کنونی تأکید کردند.

امیر عبداللهیان با اشاره به روابط دوستانه و مبتنی بر احترام متقابل جمهوری اسلامی ایران و سوئیس ، بر استفاده از ظرفیت های دو کشور برای توسعه تعاملات منطقه ای و بین المللی تأکید کرد .

وی به خطر تقویت تفکرات تروریستی و افراط گرائی در منطقه و تأثیرات فرامنطقه ای آن اشاره کرد و گفت : جمهوری اسلامی ایران قربانی سلاح های شیمیائی بوده و استفاده از این سلاحها در هر کجا و توسط هر طرف را صریحاً محکوم می نماید . متأسفانه بارها هشدار دادیم که عناصر تروریستی در سوریه از طریق برخی جهات خارجی به این سلاحها مجهز شده اند .

معاون وزیر خارجه کشورمان با اشاره به ارسال کمک های بشردوستانه از سوی ایران برای مردم سوریه بر اهمیت اتخاذ راهکارهای مشترک با سوئیس و دولت سوریه برای ارسال کمک های بشردوستانه تأکید نمود و افزود : جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بحران سوریه بر ضرورت توقف خشونت و جلوگیری از ورود سلاح از خارج به داخل سوریه تأکید نمود و طرح سیاسی نیز در این خصوص پیشنهاد داد . هم اینک طرف هائی که بر سقوط دولت سوریه و تقویت تروریسم و ارسال سلاح به عناصر قانون گریز سوریه تأکید داشتند به این نتیجه رسیده اند که راه کارها و پیشنهادات ایران باید پیگیری شود .

قائم مقام وزیر خارجه سوئیس نیز با اشاره به اهمیت ایفای نقش کشورمان در تحولات منطقه به ویژه سوریه گفت : رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه به ویژه ارسال کمک های بشردوستانه به مردم این کشور و تلاش برای تحقق راهکارهای سیاسی برای حل بحران سوریه باید حمایت شود و در این راستا بر تداوم نشست های مشترک و رایزنی برای اجرائی نمودن طرحهای بشردوستانه تأکید داریم.

طرفین همچنین درخصوص دیگر تحولات خاورمیانه از جمله مصر ، بحرین و یمن نیز گفتگو نموده و بر راهکار سیاسی و حل بحران در این کشورها از طریق گفتگوهای داخلی تأکید کردند .

امیر عبداللهیان نگاه جمهوری اسلامی ایران به تحولات منطقه را نگاهی به دور از برخوردهای دوگانه توصیف و ابراز داشت : اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات از سوریه گرفته تا بحرین ، مصر و یمن مبتنی بر توقف خشونت ها ، تأکید بر گفتگوهای ملی و اتخاذ روش های دموکراتیک است.

