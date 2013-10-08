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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۲

اکبری خبرداد:

حکم شهردار یاسوج توسط وزیر کشور امضا شد

حکم شهردار یاسوج توسط وزیر کشور امضا شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: نایب رئیس شورای شهر یاسوج از تایید حکم شهردار یاسوج از سوی رحمانی فضلی وزیر کشور خبرداد.

هدایت اکبری ر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزیر کشور در این حکم محمد علی جاوید را که پیش از این توسط شورای شهر یاسو انتخاب شده بود، به سمت شهردار شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

وی بیان داشت: زمان تودیع و معارفه شهردار یاسوج و اهدای حکم وزیر کشور به شهردار جدید، به زودی از سوی استانداری استان مشخص می شود.

اکبری با اشاره به مشکلات کنونی شهر یاسوج، خواستار همکاری همه اعضای شورای شهر، مسئولین استانی و مردم با شهردار جدید برای رفع این مشکلات شد.

وی تصریح کرد: بدون شک داشتن شهری آباد و در خور شأن شهروندان با همگرایی و تلاش مضاعف همگان محقق می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جاوید چندی پیش با اکثریت آرای شورای شهر یاسوج به عنوان شهردار جدید این شهر به وزارت کشور معرفی شد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری، معاون شهرداری یاسوج، بخشداری پاتاوه و.. از جمله سوابق کاری جاوید است که جانشین قباد نگین تاجی می‌شود.

وی در حال حاضر دانشجوی دکترای جفرافیا و برنامه ریزی شهری است و سکان مدیریت پایتخت طبیعت ایران را به زودی در دست می گیرد.

 

کد مطلب 2151472

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