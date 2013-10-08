افزایش سهمیه البرز در جشنواره ملی علم تا عمل به 80 طرح برگزیده دانش بنیان

علی اکبر هاشمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه در مهلت مقرر ثبت نام چهارمین جشواره ملی علم تا عمل، 141 طرح دانش بنیان و فناورانه در سامانه استان البرز ثبت شد، طی مکاتبه‌ای با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خواستار افزایش سهمیه استان شدیم که با افزایش تعداد سهمیه طرحهای استان البرز از 60 طرح به80 طرح در نمایشگاه امسال موافقت شد.

وی در ادامه افزود: پس از ارزیابی طرحهای ثبت شده در سامانه توسط کمیته داوری، 80 طرح برگزیده و برتر مشخص و برای شرکت در نمایشگاه ملی علم تا عمل معرفی شدند.

دبیر چهارمین جشنواره علم تا عمل استان البرز با اشاره به زمان برگزاری اختتامیه این جشنواره در پایان گفت: جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل، اواخر مهرماه سال جاری به میزبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مصلای بزرگ امام خمینی تهران با حضور طرحهای برگزیده استانهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.