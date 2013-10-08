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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۵

هاشمی راد خبر داد:

افزایش سهمیه البرز در جشنواره ملی علم تا عمل به 80 طرح برگزیده دانش بنیان

افزایش سهمیه البرز در جشنواره ملی علم تا عمل به 80 طرح برگزیده دانش بنیان

کرج – خبرگزاری مهر: دبیر چهارمین جشواره علم تا عمل استان البرز از موافقت دبیرخانه مرکزی این جشنواره با افزایش تعداد سهمیه استان البرز از 60 طرح به 80 طرح دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران خبر داد.

علی اکبر هاشمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه در مهلت مقرر ثبت نام چهارمین جشواره ملی علم تا عمل، 141 طرح دانش بنیان و فناورانه در سامانه استان البرز ثبت شد، طی مکاتبه‌ای با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خواستار افزایش سهمیه استان شدیم که با افزایش تعداد سهمیه طرحهای استان البرز از 60 طرح به80 طرح در نمایشگاه امسال موافقت شد.

وی در ادامه افزود: پس از ارزیابی طرحهای ثبت شده در سامانه توسط کمیته داوری، 80 طرح برگزیده و برتر مشخص و برای شرکت در نمایشگاه ملی علم تا عمل معرفی شدند.

دبیر چهارمین جشنواره علم تا عمل استان البرز با اشاره به زمان برگزاری اختتامیه این جشنواره در پایان گفت: جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل، اواخر مهرماه سال جاری به میزبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مصلای بزرگ امام خمینی تهران با حضور طرحهای برگزیده استانهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 2151477

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