پنجاه پروانه فعاليت حجامت در مشهد صادره شد/ نظارت 170 بازرس بر فعالیت حجام

فرزاد ترابي در گفتگو با خبرنگار مهر ترابي با تاکید بر اینکه بحث سلامت مردم بسيار حائز اهميت است و با متخلفين برخورد خواهد شد تصريح كرد: امروز 170 بازرس صنفي در سركشي از واحدها و مراكز حجامت در مشهد و شهرستان هاي استان خراسان فعاليت مي‌كنند.

وي ادامه داد: افراد جهت دريافت پروانه فعاليت نخست بايد تاييد بهداشت فردي داشته باشند كه بيماري خاص و واگير داري نداشته باشند وگواهي عدم سوء پيشينه نيز از واجبات دريافت پروانه است.

وی با بيان اينكه با توجه به فرمايش حضرت علامه حسن زاده آملي مبني بر اينكه حجامت يكي از ده ركن اساسي است كه در مدينه فاضله ي امام زمان(عج) احياء خواهد شد افزود: موسسه تحقيقات حجامت ايران تمام تلاش خود را در برگرفته تا در مقدمه سازي ظهور امام زمان گام بردارد.

وي گفت: اگر شهري بخواهد اسلاميت بر آن حاكم باشد اول بايد مديريتش اسلامي باشد و سپس اقتصادش و بعد بهداشت و سلامت مردم در شرایط مناسبی قرار داشته باشد.

ترابي با بيان اينكه برخي از داروهاي طب شيميايي نوعي جنگ نرم است افزود: با نهادينه شدن طب اسلامي ايراني مي‌تواند در كاهش هزينه‌هاي درماني و عدم وابستگي به دارو كه باعث تقويت ارزش ريالي كشور مي‌شود گام برداشت.

وي با بيان اينكه تاكنون هيچ گونه تفاهمي با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مشهد صورت نپذيرفته بیان كرد: مؤسسه تحقيقات حجامت ايران در سال 1364 با انگيزه يافتن يك روش درماني موافق با فرهنگ اسلامي و بدون عوارض جانبي تشكيل شد تا بتواند بخش عمده‌اي از مشكلات درماني مسلمانان جهان را با سنت الهي حجامت درمان كند.

وی افزود: این موسسه در سال 1380 طبق رأي شوراي محترم نگهبان قانون اساسي و ديوان عدالت اداري حجامت داراي جايگاه رسمي و قانوني در نظام درماني و بهداشتي كشور شد.

ترابي افزود: اما موسسه آماده مذاكره با دانشگاه علوم پزشكي است و يك نشست هم با حضور معاونت اجرايي موسسه و مديريت نظارت بر درمان دانشگاه و رياست دانشكده طب سنتي و كارشناس حقوقي دانشگاه صوت پذيرفته كه مصوبه‌اي نداشته است.