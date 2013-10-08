تیم منتخب کشتی آزاد جوانان کرمانشاه عازم ایتالیا می شود

منصور کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور تيم منتخب كشتي آزاد جوانان كرمانشاه در مسابقات چندجانبه پروجا عازم ايتاليا اظهار داشت: این حضور بنا به دعوت مسئولین کشتی ایتالیا از باشگاه فرهنگی ورزشی براداران محبی انجام می پذیرد.

وی افزود: پس از ارسال دعوتنامه از سوی مسئولین برگزاری این مسابقات به هیات کشتی کرمانشاه، تیمی متشکل از جوانان با نظر آقای محبی رییس هیات و همچنین فدراسیون کشتی کشور عازم این رقابت ها خواهند شد.

کیانی یادآور شد: این رقابت ها قرار است طی روزهای اول و دوم آذرماه در شهر پروجای ایتالیا برگزار شود.

دبیر هیات کشتی کرمانشاه همچنین در خصوص ترکیب اولیه تیم منتخب کشتی آزاد جوانان استان برای شرکت در این رقابت ها نیز، اظهار داشت: رسول ثمینی در 60 کیلیوگرم، فرزادکولیوند در 66 کیلو، ارشک محبی در 74 کیلو، یاسر رضائیان در 84 کیلو، روزبه محبی در 96 کیلو و یدالله محبی در 120 کیلوگرم نفراتی هستند که اگر مشکل خاصی تا زمان برگزاری مسابقات پیش نیاید به این رقابت ها اعزام خواهند شد.



کیانی همچنین از محمدحسين محبي به عنوان سرپرست تیم اعزامی کرمانشاه به مسابقات پروجا ایتالیا یاد و بیان جزئیات بیشتر در مورد مسابقات را به وی واگذار کرد.