مدیرعامل شرکت نفتی متن تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تغییر مدیران عامل شرکت های بهره بردار و توسعه ای شرکت ملی نفت ایران با تغییر مدیرعامل شرکت نفتی متن آغاز شد.



بر این اساس رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با صدور حکمی عبدالرضا حسین نژاد را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی مهندسی و توسعه نفت "متن" منصوب کرده است.



در این حکم انتصاب از خدمات نادر قربانی مدیرعامل سابق این مجموعه نفتی تقدیر و تشکر کرده، ضمن آنکه هم اکنون شرکت متن در ردیف یکی از بزرگترین شرکت های توسعه ای صنعت نفت کشور است.



حسین نژاد پیش از این در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت مشغول به کار بوده است.