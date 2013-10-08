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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۷

یاغموری:

کاهش دمای هوای در زنجان تا چهارشنبه تدوام دارد

کاهش دمای هوای در زنجان تا چهارشنبه تدوام دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول بخش هواشناسی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان گفت: کاهش دما تا روز چهارشنبه در زنجان ادامه دارد. رئیس بخش تحقيقات و پيش بيني اداره كل هواشناسي استان زنجان گفت: انتظار اين است كه مردم استان زنجان از روز پنجشنبه شاهد كاهش سرعت وزش باد و افزايش نسبي دما باشند.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود سامانه هوای سرد به زنجان افزود: کاهش دما از روز یک‌شنبه آغاز شده و تا روزهای پایانی هفته ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه روز گذشته دمای هوای زنجان در سردترین ساعت 4 درجه بالای صفر بود و در بالاترین دما نیز 24 درجه بالای صفر گزارش شده است ادامه داد:  از روز دوشنبه نيز با نفوذ جريان هاي سرد به نوار شمالي كشور ، افت محسوس و قابل ملاحظه در حال وقوع است و انتظار مي رود هواي سرد حاكم بر استان كه گاهي با وزش باد شديد نيز همراه خواهد شد ، كماكان تا روز چهارشنبه تداوم يابد.

مسئول بخش هوا شناسی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: شهرستان خدابنده سردترین نقطه زنجان در 24 ساعت گذشته اعلام شده است.

یاغموری ادامه داد: از روز پنجشنبه به تدریج بر دمای هوا در استان افزوده شود هرچند این مقدار چندان بالا نخواهد بود.

وی با اشاره به گستردگی ایستگاه‌های ثبت تغییرات جوی در استان  افزود:  هرقدر تعداد این مراکز بیشتر باشد قطعا آمارها و پیش‌بینی‌ها در دقت بالایی برخوردار خواهد بود و خوشبختانه در استان وضعیت تا حد زیادی در این حوزه خوب است.

کد مطلب 2151490

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