افزایش 9.4 درصدی طلاق در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا جاویدان شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: شهرستان بناب با 53 درصد افزایش و اهر با 26 درصد کاهش ثبت وقوع طلاق مواجه است.

وی با اشاره به میانگین سن طلاق در بین مردان 34 سال است، اظهار داشت: سن طلاق نسبت به سال های گذشته در میان مردان کاهش وجود دارد در حالی که سن طلاق زنان نیز به سن 29 کاهش پیدا کرده است.

جاویدان ادامه داد: بیشترین آمار طلاق در آذربایجان شرقی در میان مردان و زنان در گروه سنی 25 تا 29 سال به ثبت رسیده است و 17 درصد آن مبوط به همسرانی است که کمتر از یک سال زندگی مشترک داشته اند.

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه 50 درصد وقوع طلاق مربوط به زوجینی است که بیش از چهار سال زندگی مشترک داشته اند، افزود: این میزان نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است.

وی تصریح کرد: آمار ثبت ازدواج آذربایجان شرقی در سال جاری 46 هزار و 662 مورد است و این میزان با رشد 1.9 درصدی نسبت به سال گذشته یعنی 45 هزار و 770 مورد مواجه است .

جاویدان اعلام کرد: بیشترین وقوع طلاق در تبریز با 18 هزار و 886مورد، اتفاق افتاده است و شهرستان های مراغه با سه هزار و 644 مورد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

وی میانگین سن ازدواج ثبت شده در آذربایجان شرقی برای مردان 27.6 و برای زنان 22.5 سال اعلام کرد و گفت:میانگین اختلاف سنی زوجین 4.7 سال است.