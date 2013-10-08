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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۶

افزایش 9.4 درصدی طلاق در آذربایجان شرقی

افزایش 9.4 درصدی طلاق در آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی از افزایش 9.4 درصدی آمار طلاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا جاویدان شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: شهرستان بناب با 53 درصد افزایش و اهر با 26 درصد کاهش ثبت وقوع طلاق مواجه است.

وی با اشاره به میانگین سن طلاق در بین مردان 34 سال است، اظهار داشت: سن طلاق نسبت به سال های گذشته در میان مردان کاهش وجود دارد در حالی که سن طلاق زنان نیز به سن 29 کاهش پیدا کرده است.

جاویدان ادامه داد: بیشترین آمار طلاق در آذربایجان شرقی در میان مردان و زنان در گروه سنی 25 تا 29 سال به ثبت رسیده است و 17 درصد آن مبوط به همسرانی است که کمتر از یک سال زندگی مشترک داشته اند. 

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه 50 درصد وقوع طلاق مربوط به زوجینی است که بیش از چهار سال زندگی مشترک داشته اند، افزود: این میزان نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است.

وی تصریح کرد: آمار ثبت ازدواج آذربایجان شرقی در سال جاری 46 هزار و 662 مورد است و این میزان با رشد 1.9 درصدی نسبت به سال گذشته یعنی 45 هزار و 770 مورد مواجه است .

جاویدان اعلام کرد: بیشترین وقوع طلاق در تبریز با 18 هزار و 886مورد، اتفاق افتاده است و شهرستان های مراغه با سه هزار و 644 مورد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

وی میانگین سن ازدواج ثبت شده در آذربایجان شرقی برای مردان 27.6 و برای زنان 22.5 سال اعلام کرد و گفت:میانگین اختلاف سنی زوجین 4.7 سال است.

کد مطلب 2151495

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