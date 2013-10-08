تل آویو سالانه 3.4 میلیارد دلار به فلسطینیان زیان می زند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در گزارش بانک جهانی آمده است : کنترل شدید کرانه باختری از سوی اسرائیل، هر ساله هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و 400 میلیون دلار به فلسطینی ها تحمیل می کند . این رقم برابر با 35 درصد از تولید ناخالص داخلی کرانه باختری محسوب می شود.

بر اساس این گزارش، محدودیت در دسترسی برای فلسطینیان و ممنوعیت رفت و آمد برای آنها در منطقه ای موسوم به "منطقه سی" و همچنین توجه به این نکته که 61 درصد از کرانه باختری تحت کنترل شدید نظامی اسرائیل قرار دارد و همین امر موجب زیان دیدن اقتصاد فلسطین می شود.

در حدود 180 هزار نفر در منطقه سی زندگی می کنند. به نوشته گاردین سرزمین های فلسطینی به سه منطقه تقسیم می شوند. منطقه ای که کاملا تحت تسلط فلسطینی ها است. منطقه "بی" تحت کنترل مشترک اسرائیل و گروه های فلسطینی است و منطقه سی نیز کاملا تحت کنترل رژیم صهیونیستی است.

این گزارش که امروز سه شنبه منتشر شده، نخستین گزارش جامعی است که در مورد تاثیر محدودیت های سرزمینی بر اقتصاد به ویژه در کرانه باختری منتشر می شود.

به گفته مقامات بانک جهانی، اگر این محدودیت ها برداشته شده و فلسطینی ها بتوانند از تمام سرزمین خود استفاده کنند اقتصاد آنها شکوفا می شود.

گاردین در ادامه می نویسد : بر همین اساس یکی از بخش هایی که در صورت برچیده شدن محدودیت ها در سرزمین های فلسطینی شکوفا می شود بخش کشاورزی است. اغلب زمین های کشاورزی موجود در منطقه سی متعلق به فلسطینی هاست و این در حالی است که تمام شهرک سازی های اسرائیل که بر اساس قواینین بین الملل غیر قانونی هستند در همین منطقه انجام می شود.