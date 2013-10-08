به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج در اجلاس آمبودزمان آسیایی (نهادی برای مبارزه با فساد) که صبح سه شنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت: امیدوارم با تلاش تمام شرکتکنندگان اجلاس حاضر زمینهای برای تقویت هرچه بیشتر همکاریهای فراملی، تبادل نظرات، برنامهریزی برای تهیه نقشه راه در جهت تقویت مکانیزمها و ماهیت سیستمهای نظارتی در کشورهای عضو ایجاد شود.
وی ادامه داد: نگاهی به تاریخ گویای این واقعیت است که نهاد نظارت و بازرسی که ما اکنون تحت عنوان آمبودزمان بکار میبریم به عنوان مکانیزم حفاظت از حقوق شهروندان در قبال طبقه حاکم بر جامعه ریشه در آغاز زندگی اجتماعی تمدن بشریت دارد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: آنچه در تاریخ معاصر کمتر به آن پرداخته شده منشا و ریشه تاسیس نهاد آمبودزمان در سدههای اخیر است؛ اگر چه این کلمه از زبان سوئدی وارد ادبیات حقوقی دنیا شده استف لیکن مبنای تاسیس نهادی به نام آمبودزمان ریشه در تاریخ و آموزههای اسلامی دارد.
سراج افزود: در حقیقت پادشاه سوئد پس از جنگ در سال 1709 میلادی مجبور به پناه بردن به دولت اسلامی عثمانی شد. در آنجا بود که با این واقعیت آشنا شد که بر اساس آموزهها و مقررات اسلامی حکومتها باید در قبال رفتار خویش و نحوه استفاده از خزانه عمومی در محضر یک نهاد مستقل به نام دیوان عدالت جوابگو باشند، بر همین اساس پس از بازگشت به کشورش در سال 1713 دفتری تاسیس کرد به نام آمبودزمان که وظیفه آن نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی بود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اکنون بیش از 16 سال از تاسیس مجمع آسیایی آمبودزمان میگذرد، حرکتی که با توجه به اهمیت موضوع بازرسی و نظارت بر عملکرد نهادهای عمومی و حفاظت از حقوق شهروندان به درستی مورد توجه و حمایت نهادهای مسوول در کشورهای آسیایی قرار گرفت و زمینهساز تشکیل نهادی شد تا بستری باشد برای همکاری بیشتر و تبادل اندیشه و تجربیات اعضا.
وی گفت: اکنون بیش از 27 نهاد نظارتی از 19 کشور عضو این نهاد هستند که با نگاهی به گستره جغرافیایی آن میتوان پی به اهمیت این نهاد برد و زمینه را برای گسترش بیشتر آن فراهم کرد.
سراج بیان کرد: در این اجلاس حول چهار محور اساسی به تبادلنظر خواهیم پرداخت که عبارتند از داشتن آمبودزمان حرفهای و کارآمد، افزایش سطح همکاریهای منطقهای و جهانی، تقویت نقش و جایگاه سیستم نظارتی و بازرسی در جامعه و نقشه راه آینده آمبودزمان 2020.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اگرچه مکانیزمهای نظارتی در کشورها میتواند مختلف باشد به نحوی که در بعضی کشورهای عضو مکانیزمهای نظارتی منصوب دولت بوده و در بعضی سیستمها مانند جمهوری اسلامی ایران مستقل از دولت و به عنوان یک نهاد نظارتی تحت مدیریت سیستم قضایی است.
سراج گفت: شاخصه تمام این نهادها وجود عنصر مستقل و بیطرفی در انجام وظایف به عنوان اصول اولیه کار نظارت است. در نتیجه با رعایت اصول بیطرفی و استقلال در عمل مکانیزم و جایگاه اداری یک نهاد نظارتی مانع از انجام وظایف سازمانی یک نهاد نمیباشد.
وی افزود: عنصر شفافیت سنگبنای اعتبار و قاطعیت در عملیاتی کردن برنامههای سازمانی یک نهاد است؛ بنابراین شفافیت در نحوه مدیریت امور نظارتی باعث ایجاد اعتبار در رسیدن به هدف که همانا حفظ حقوق مردم در روند مدیریت کشورهاست، میشود. قطعا زمانی که یک نهاد دارای چنین اعتباری باشد از صلابت و قاطعیت راسخی نیز برخوردار خواهد شد.
سراج یکی دیگر از اصول حرفهای و کارآمد بودن سیستم نظارتی را داشتن ارتباطات دانست و گفت: شهروندان یک کشور باید این احساس را داشته باشند که مرجعی برای شنیدن نکات و شکایات آنها از نحوه مدیریت در سیستمهای پیچیده حکومتی وجود دارد. در این صورت است که سیستم نظارت و بازرسی میتواند به عنوان مرجعی اتکایی برای شهروندان باشد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: تجربه جنگهای جهانی اول و دوم و بحرانهای ناشی از آن جامعه جهانی را به این سمت هدایت کرد که تنها راه حل پرهیز از بحرانها اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد توسعه و بستر برای همکاریهای فراملی مخصوصا در سطح منطقهای است.
وی ادامه داد: از این رو در دهههای اخیر ما شاهد افزایش روزافزون نهادها، موافقتنامهها و مراجع فراملی به منظور مدیریت و تقویت همکاریهای سیاسی، اقتصادی،حقوقی و نظامی هستیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این اجلاس حول چهار محور اساسی به تبادلنظر خواهیم پرداخت که عبارتند از داشتن آمبودزمان حرفهای و کارآمد، افزایش سطح همکاریهای منطقهای و جهانی، تقویت نقش و جایگاه سیستم نظارتی و بازرسی در جامعه و نقشه راه آینده آمبودزمان 2020.
به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج در اجلاس آمبودزمان آسیایی (نهادی برای مبارزه با فساد) که صبح سه شنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت: امیدوارم با تلاش تمام شرکتکنندگان اجلاس حاضر زمینهای برای تقویت هرچه بیشتر همکاریهای فراملی، تبادل نظرات، برنامهریزی برای تهیه نقشه راه در جهت تقویت مکانیزمها و ماهیت سیستمهای نظارتی در کشورهای عضو ایجاد شود.
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