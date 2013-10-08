پیش بینی سود صنایع بورسی به 470 هزار میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین گزارش اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس، پیش بینی سود 12 صنعت بورسی در پایان شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه ماه قبل، 5 هزار و 379 میلیارد ریال افزایش یافت.

محصولات شیمیایی با 4 هزار و 344 میلیارد ریال، سیمان، آهک و گچ با 488 میلیارد ریال و شرکت های چند رشته ای صنعتی با 222 میلیارد ریال بیشترین پیش بینی سود را در یک ماه اخیر به خود اختصاص دادند.

ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی با 201 میلیارد ریال، محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر با 156 میلیارد ریال و مواد و محصولات دارویی با 153 میلیارد ریال در رتبه های چهارم تا ششم بیشترین پیش بینی سود در یک ماه گذشته قرار دارند.

بر اساس این گزارش، محصولات شیمیایی با 30 شرکت و پیش بینی سود 108 هزار و 991 میلیارد ریال همچنان در صدر فهرست بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی قرار دارد.



فلزات اساسی با 66 هزار و 671 هزار میلیارد ریال، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با 61 هزار و 833 میلیارد ریال، بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 56 هزار و 240 میلیارد ریال،شرکت های چند رشته ای صنعتی با 44 هزار و 980 میلیارد ریال و مخابرات با 41 هزار و 353 هزار میلیارد ریال سود پیش بینی و در رتبه های دوم تا ششم قرار گیرند.

استخراج کانه های فلزی با 32 هزار و 588 میلیارد ریال، سیمان، آهک و گچ با 12 هزار و 994 میلیارد ریال، مواد و محصولات دارویی با 7 هزار و 345 میلیارد ریال و محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر با 5 هزار و 511 میلیارد ریال پیش بینی سود در رده های بعدی جای دارند.



بر اساس این گزارش، گروه دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش با 17 میلیارد ریال، استخراج سایر معادن با 16 میلیارد ریال و محصولات چوبی با 9 میلیارد ریال پیش بینی سود در انتهای جدول ایستاده اند.

اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران متوسط پیش بینی سود صنایع بورسی در پایان شهریورماه امسال را 808 ریال اعلام کرد.بر اساس این گزارش، این رقم در فروردین ماه امسال 677 ریال بود که در پایان نیمه نخست سال با 131 ریال افزایش به عدد 808 ریال رسید.

گروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن با 3198 ریال، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با 2823 ریال، محصولای شیمیایی با 1372 ریال و رایانه و فعالیت های وابسته به آن با 1349 ریال در صدر بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی قرار دارند.

به دلیل الزام آور نبودن ارائه پیش بینی سود صنعت سرمایه گذاری، پیش بینی سود 16 شرکت حاضر در این گروه در گزارش فوق لحاظ نشده است.