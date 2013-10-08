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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۶

دانش آموزان شرق تهران با نحوه نگهداری گل و گیاه آشنا می شوند

دانش آموزان شرق تهران با نحوه نگهداری گل و گیاه آشنا می شوند

معاون امورشهری و فضای شبز شهرداری منطقه 8 از برگزاری کلاسهای آموزشی نگهداری گل و گیاه به دانش آموزان مدارس شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فرخی با اشاره به اهمیت نگهداری گل و گیاه در منزل گفت: زودون آلودگی هوا، ایجاد احساس آرامش و راحتی اعصاب و روان و از بین بردن انرِژی های منفی از مهمترین آثار نگهداری گل های آپارتمانی است.

وی با اشاره به برگزاري كارگاههاي آموزش كاشت گياهان آپارتمان در شرق تهران افزود:  با هدف آگاهي بخشي و آشنايي شهروندان به ويژه دانش آموزان مدارس با نحوه كاشت گل و گياهان آپارتماني، كارگاه هاي آموزشي در مراكز گياه پزشكي و مدارس برگزار می شود.

فرخی از مشاوره حضوری و تلفنی رایگان مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه شهرداری منطقه 8 خبر داد و گفت: برگزاری تورهای علمی- تفریحی ویژه شهروندان ساکن منطقه، برگزاری کلاسهای آموزشی رایگان در زمینه گل و گیاه، انجام آزمایش و تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی رایگان با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و... جمله فعالیتهای مرکزآموزش و مشاوره گل و گیاه شرق تهران است.

کد مطلب 2151507

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