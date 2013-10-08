برنامه های دیدار رئیس مجلس در حاشیه بین المجالس جهانی در ژنو

به گزارپش خبرنگار اعزامی مهر به سوئیس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که دوشنبه شب به منظور شرکت در اجلاس بین المجالس جهانی وارد ژنو شد صبح امروز با حضور در سالن برگزاری اجلاس با همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو خواهد کرد.

اولین برنامه رئیس مجلس دیدار با رئیس مجلس کویت است.

وی سپس با روسای مجالس ارمنستان، پاکستان، لبنان، و قائم مقام مجلس اندونزی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی سپس ظهر امروز با کریستین امانپور خبرنگار سی ان ان مصاحبه ای خواهد داشت.

دیدار با روسای مجالس ایرلند و میانمار برنامه های بعدازظهر رئیس مجلس را شامل می شود.

وی قرار است ساعت 16 به وقت ژنو در کمیته صلح و امنیت بین الملل که راجع به موضوع جهان عاری از سلاح است سخنرانی داشته باشد.

لاریجانی بعد از سخنرانی در این کمیته با تلویزیون سوئیس گفتگویی خواهد داشت.

فردا نیز لاریجانی علاوه بر دیدار با رئیس مجلس سوئیس و اکوادور در یک کنفرانس مطبوعاتی پاسخگوی سوالات خبرنگاران است.