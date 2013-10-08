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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۳

لایحه بازنگری طرح جامع حمل و نقل و ترافیک در انتظار بررسی شورای شهر

لایحه بازنگری طرح جامع حمل و نقل و ترافیک در انتظار بررسی شورای شهر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که لایحه بازنگری طرح جامع حمل و نقل و ترافیک به شورای شهر ارسال شده و در انتظار بررسی شورا قرار دارد گفت : سهم حمل و نقل عمومی در سفرهای شهری هم اکنون به بیش از 60 درصد رسیده که بر اساس طرح جامع حمل و نقل و ترافیک باید این سهم به 75 درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: طبق مصوبه شورای شهر تهران باید در سال 91 و 92 طرح جامع مورد بازنگری قرار می گرفت که این مهم محقق و لایحه ای به شوراری شهر ارسال شد و در صورت تصویب شورای شهر، تغییراتی که پیش بینی شده به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی ادامه داد: عمده تغییرات و بازنگری های صورت گرفته در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک، مربوط به تغییراتی در طراحی شبکه معابر شهری، توسعه دوچرخه سواری و پیاده راه ها، موضوعاتی در خصوص هوشمند سازی و توسعه حمل و نقل عمومی و... بوده است که همگی در راستای بهبود جریان ترافیک خواهد بود.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه تغییرات در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک منوط به سیر مراحل تصویب در شورای شهر است گفت: سهم حمل و نقل عمومی در سفرهای شهری پایتخت باید به 75 درصد برسد این در حالیست که هم اکنون سهم حمل و نقل عمومی به بیش از 60 درصد رسیده و امیدواریم طی یک برنامه 5 ساله بتوانیم با گسترش شبکه و ناوگان حمل و نقل عمومی این سهم را افزایش داده و به افق طرح جامع حمل و نقل و ترافیک دست یابیم.

وی در پایان تاکید کرد: تکمیل خط 3 مترو و احداث خطوط 6 و 7 مترو، تکمیل شبکه خطوط اتوبوس های تندرو، توسعه دوچرخه سواری و پیاده راه ها از جمله مهمترین اقداماتی است که در اولویت کاری حوزه حمل و نقل و ترافیک قرار دارد.

 

کد مطلب 2151509

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