وانت بارها ساماندهی می شوند/ اخذ بارنامه حتی برای یک کیلومتر

آیدین رحمانی در گفتگو با مهر، با اشاره به فعالیت حدود 400 هزار وانت بار در بخش حمل و نقل کالای استان در جاده های بین شهری، افزود:بر اساس برنامه 5 ساله پنجم سازمان راهداری مکلف به ساماندهی وانتهای بارها شده که دستورالعملها ابلاغ شده است.

وی با تاکید بر اینکه بر این اساس وانت بارها ملزم به اخذ بارنامه دولتی نسبت به حمل بار در جاده های کشور شدند، اظهار داشت: در این راستا معافیت اخذ بارنامه از 15 تا 20 کیلومتر برداشته و وانت بارها برای حمل بار حتی به طول یک کیلومتر موظف به اخذ بارنامه دولتی هستند.

رئیس اداره حمل و نقل کالای اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی اعلام کرد: رانندگان دارای کارت هوشمند با ناوگان باری کمتر 15 سال با مراجعه و ارائه مدارک تحصیلی پنجم ابتدایی می توانند نسبت به اخذ کارت هوشمند حمل و نقل اقدام کنند.

رحمانی با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل ارسال رانندگان فاقد مدرک تحصیلی لازم می توانند تا اوایل دیماه امسال با ارائه سایر مدارک نسبت به اخذ کارت هوشمند حمل بار اقدام کنند، ادامه داد: رانندگان می توانند به انجمنهای صنفی رانندگان در ارومیه و خوی مراجعه کنند.