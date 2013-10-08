حرکت کارناوال شادی کودکان البرزی در روز جهانی کودک

آسیه فرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: عصر امروز سه شنبه 20 دستگاه اتوبوس کارناوال شادی در 20 نقطه از البرز به حرکت در خواهند آمد تا کودکان در این روز به شادی پرداخته و از نزدیک با برنامه های متنوع هفته کودک آشنا شوند.

وی در ادامه اظهار داشت: 15 تا 21 مهر ماه به نام هفته ملی کودک نام گذاری شده است و در این هفته جشن هایی توسط خیرین استان برای کودکان بی بضاعت برگزار خواهد شد.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی البرز گفت: روز چهارشنبه 17 مهر ماه روز " کودک و سلامتی" نام گذاری شده است و در این روز در شش پارک در سطح استان کودکان نقاشی های خود را با موضوع سلامتی بر روی پارچه خواهند کشید.

وی در پایان اعلام کرد: برنامه های دیگری برای کودکان در این هفته طراحی شده است که یکی از متنوع ترین آنها گشت و گذار در طبیعت و آشنایی کودکان با طبیعت و اماکن تاریخی استان خواهد بود.