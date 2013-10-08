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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۲

عصر امروز انجام می شود/

حرکت کارناوال شادی کودکان البرزی در روز جهانی کودک

حرکت کارناوال شادی کودکان البرزی در روز جهانی کودک

کرج – خبرگزاری مهر: معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان البرز گفت: در روز جهانی کودک، کارناوال شادی کودکان البرزی با شعار زنده باد کودکی، زنده باد زندگی روزی فراموش نشدنی را خواهند آفرید.

آسیه فرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: عصر امروز  سه شنبه 20 دستگاه اتوبوس کارناوال شادی در 20 نقطه از البرز به حرکت در خواهند آمد تا کودکان در این روز به شادی پرداخته و از نزدیک با برنامه های متنوع هفته کودک آشنا شوند.

وی در ادامه اظهار داشت: 15 تا 21 مهر ماه به نام هفته ملی کودک نام گذاری شده است و در این هفته جشن هایی توسط خیرین استان برای کودکان بی بضاعت برگزار خواهد شد.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی البرز گفت: روز چهارشنبه 17 مهر ماه روز " کودک و سلامتی" نام گذاری شده است و در این روز در شش پارک در سطح استان کودکان نقاشی های خود را با موضوع سلامتی بر روی پارچه خواهند کشید.

وی در پایان اعلام کرد: برنامه های دیگری برای کودکان در این هفته طراحی شده است که یکی از متنوع ترین آنها گشت و گذار در طبیعت و آشنایی کودکان با طبیعت و اماکن تاریخی استان خواهد بود.

کد مطلب 2151517

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