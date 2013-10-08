تیم واترپلو زنجان سکوی دوم را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات واترپلو قهرمانی نوجوانان کشور با حضور 12 تیم به میزبانی آذربایجان‌غربی برگزار شد که در پایان این رقابت‌ها تیم زنجان بعد از تهران توانست عنوان نایب‌قهرمانی را از آن خود کرده و خراسان‌رضوی نیز بر سکوی سوم قرار گیرد.



بر همین اساس در این دوره از رقابت‌ها تیم‌های زنجان، آذربایجان‌شرقی، یزد، اصفهان، گیلان و قزوین در گروه الف و همچنین تیم‌های آذربایجان‌غربی، خراسان‌رضوی، البرز، کرمانشاه، تهران و فارس در گروه ب به مصاف هم رفتند که تیم زنجان با قبول شکست در دیدار پایانی، به کسب عنوان نایب‌قهرمانی این دوره از مسابقات بسنده کرد.



بعد از برگزاری دیدارهای گروهی، تیم‌های زنجان، آذربایجان‌شرقی، خراسان‌رضوی و تهران به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند که در اولین دیدار این مرحله، تیم تهران توانست با نتیجه قاطع 10 بر 2 از سد آذربایجان‌شرقی گذشته و نام خود را به عنوان اولین تیم فینالیست مطرح کند.

دیدار دوم مرحله نیمه‌نهایی نیز مابین تیم‌های زنجان و خراسان‌رضوی برگزار شد که این دیدار با حساب 6 بر 4 به سود نماینده زنجان به اتمام رسید.



دیدار رده‌بندی مسابقات واترپلو قهرمانی نوجوانان کشور را دو تیم آذربایجان‌شرقی و خراسان‌رضوی برگزار کردند که در نهایت، تیم خراسان‌رضوی با نتیجه 8 بر 3 در این دیدار به پیروزی رسید و عنوان سومی را از آن خود کرد. در بازی فینال نیز تیم تهران با حساب 6 بر یک از سد زنجان گذشت و قهرمان شد و زنجانی‌ها نیز به مقام نایب‌قهرمانی دست یافتند.