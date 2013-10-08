به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در یازدهمین همایش روز بتن با اشاره به اینکه امروز 16 مهرماه همزمان با جشن مهرگان به نام استاد احمد حامی نامگذاری شده است، گفت: از حسن انتخاب جامعه مهندسان برای نامگذاری این روز به نام این استاد سپاسگذاری می کنم.

وی با بیان اینکه سند چشم انداز مهندسی 1404 را باید طراحی کنیم، افزود: باید در این سند تعریف شود که چگونه مهندسان کشورمان با مهندسان دیگر کشورها رقابت کنند بنابراین از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می خواهم که در آینده به این موضوع بپردازد.

وزیرراه و شهرسازی با اشاره به اینکه ایران با داران بودن یک در صد از جمعیت جهان، دو درصد از سهم جهانی ساخمت و ساز ر ا به خود اختصاص داده است، گفت: بطور متوسط روزانه بالغ بر 2 هزار واحد مسکونی جدید در کشور احداث می شود و بخش مسکن حدود 33 درصد از حجم اقتصادی ایران را در برمی گیرد.

وی افزود: براساس برآوردهای انجام شده در بخش راه و مسکن در هر ساعت حدود 6 میلیارد تومان هزینه می شود که پس از صنعت نفت، در برگیرنده بزرگترین سرمایه گذاری ملی است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش حمل و نقل 35 درصد از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: در حالیکه سهم بخش صنعت از کل انرژی مصرفی کشور حدود 20 درصد است و از طرف دیگر از کل انرژی مصرفی در بخش صنعت، بیش از 60 درصد آن نیز بطور مستقیم در ارتباط با تولید مصالح ساختمانی است.

آخوندی با بیان اینکه به تحقیق در زمینه اصلاح الگوی مصرف و فناوری های نوین برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان های باید توجه جدی شود، بیان کرد: بتن و سیمان به عنوان اجراء اصلی ساختمان از پرمصرف ترین مصالح ساختمانی به شمار می روند که 13 درصد از مصرف انرژی در بخش صنت را سیمان به خود اختصاص می دهد.

وی با بیان اینه هم اکنون تولید سیمان در کشور به مرز 80 میلیون تن در سال رسیده است، گفت: ایران جزو 5 کشور بزرگ تولید کننده سیمان قرار دارد در عین حال بیش از 90 درصد از تولید سیمان در کشور فقط به کمتر از 3 نوع سیمان پرتلند محدود می شود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در حالی که در کشورهای توسعه یافته عمده سیمان ها، انواع سیمان های آمیخته هستند که نقش زیادی را در کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی ناشی از تولید سیمان های پرتلند دارند.

آخوندی با انتقاد از اینکه در صنعت راه علیرغم استفاده از بتن ، فناوری های مرتبط با آن مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: استفاده از روسازی بتنی، انواع بتن های با عملکرد بالا، بتن های خود تراکم هنوز در صنت راه و شبکه های حمل و نقل بیگانه هستند.

