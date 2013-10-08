به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بصيري پور ظهر سه شنبه در جمع 70نفر از اعضاي شوراي انصار المهدي با بیان اینکه جوانان بايد با مفاهيم قرآني آشنا شوند ادامه داد: برخي رفتارهاي ما به سوي رفتار اسلامي ايراني نيست و بايد اصلاح شود.

بصيري‌پور با بيان اينكه اين نوجوانان و جوانان هستند كه آينده اين نظام را خواهند ساخت بیان كرد: بايد نوجوانان در فعاليت‌هاي گروهي و شورايي شركت كنند و تجربه‌هاي بزرگ براي مديريت‌هاي كلان سطح شهر كسب كنند.

وي يادآور شد: نوجوانان بايد با قرآن خو بگيرند و آن را بشناسند و مفاهيم آن را درك كنند تا بتوانند به سوي تحقق حيات طيبه اسلامي گام بردارند.

وی تصريح كرد: شناخت نمادها و اعجاز قران و معرفي آن به جامعه وظيفه تشكل‌هاي مردم نهاد و جواني همچون كانون فاتح است.

بصيري پور ضمن انتقاد از اينكه در برخي از سمينار ها و همايشها قران را زنده تلاوت نمي‌كنند انتقاد كرد افزود: نه تنها بايد قران را زنده تلاوت كرد بلكه بايد معني وترجمه آن را نيز قرائت كرد.

بصيري‌پور با اشاره به مصوبه شوراي سوم جهت كمك 10ميليوني به مساجد سطح شهر افزود: اميدوارم شوراي چهارم هم در ادامه روند شوراي سوم گام بردارد و به مساجد كمك كند البته تاكنون در شوراي چهارم مصوب نشده است كمك مالي به مساجد شود.

وي توسعه كار فرهنگي را در مساجد توسعه فرهنگ عمومي خانواده هاي شهر بهشت خواند و افزود: بايد قلب فعاليت هاي فرهنگي مسجد باشد.

بصيري پور با بيان اينكه تا امرور در طي اين 20سال 80درصد مساجد شهر را رفته ام اشاره داشت: تمام مساجد فعال از حضور نوجوانان و جوانان بهره برده بودند.

نايب رئيس شورا شهر مشهد ادامه داد: بايد بين كانون هاي فرهنگي و مساجد يك تامل صورت پذيرد تا موازي كاري ها در شهر كاسته شود.

در دامه اين نشست محسن قديمي باقرآباد سخنگوی ستاد مهدويت افزود: نهادينه شدن سبک زندگي اسلامي با شعار تحقق پيدا نمي كند.

قديمي ادامه داد: متاسفانه بودجه هاي كلان اداره تبليغات هم نتوانسته است كاري بنيادين در عرصه روش زندگي سالم اسلامي به مردم ياد دهد و آموزش و پرورش استان هم ضعف هاي زيادي در این زمینه دارد.

اين محقق و پژوهش گر عرصه مهدويت تصريح كرد: متاسفانه در طي اين چهار سال هيچ كار فرهنگي پايه داري در مشهد و مدارس مشهد صورت نپذيرفته است.

قديمي كار مهدوي را خلاصه به فعاليت هاي ستاد مهدويت بنياد مهدويت و ديگر مراكز ندانست و افزود: هر شهروند يك مهدي ياور است و بايد بايسته هاي و نبايسته هاي مهدويت باید در خانواده ها تقويت شود.

در ادامه اين نشست مسعود نيكونام مفرد رياست كانون فاتح با اشاره به اینکه امروز كانون فاتح از برترين كانون هاي بنيادين شهر مشهد است ادامه داد: اين كانون در 5معاونت فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، دفاع مقدس و تربيت بدني فعاليت مي كند.

مدير امور اجتماعي اتحاديه انجمن هاي اسلامي مشهد تصريح كرد: معضلات اجتماعي در مدارس و محلات ما بسيار است كه متاسفانه كسي پاسخگوي آن نيست.

در پايان اين نشست 15نفر اعضاي هيئت رئيسه شوراي انصارالمهدي كانون فاتح كه در دورپنجم انتخابات كانون راي آورده بودن همراه با دكتر بصيري پور قسم ياد كردند تا به مدت يك سال در عرصه فرهنگ اسلامي و تحقق حيات طيبه مهدوي در مشهد فعاليت نکنند و سپس و عهد اخوت و برادري بین این افراد قرائت شد.