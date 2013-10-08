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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۶

حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورا شد

حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورا شد

دکتر رحمت الله حافظی به اتفاق آراء، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه بعد از ظهر سه شنبه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، رحمت الله حافظی به عنوان رئیس این کمیسیون برگزیده شد.

همچنین در این جلسه محمد حقانی به عنوان نایب رئیس و معصومه آباد نیز مخبر کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا شدند.

کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران دارای 5 عضو است که عبارتند از عباس شیبانی، رحمت الله حافظی، احمد مسجد جامعی، معصومه آباد و محمد حقانی.

حافظی دارای مدرک دکترای طب فیزیکی و توانبخشی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

کد مطلب 2151525

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