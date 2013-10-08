آخرین وضعیت احداث پروژه بزرگراه طبقاتی صدر

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مازیار حسینی در حاشیه بازدید از پروژه بزرگراه طبقاتی صدر که با حضور معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ، معاونان حمل و نقل وترافیک و خدمات شهری شهرداری تهران ، شهرداران مناطق 1 و 3 تهران ، مشاوران، مجریان و مجموعه دست اندرکاران این پروژه برگزار شد ، ضمن ارائه گزارشی از مراحل اجرایی این پروژه با بیان این که همه اقدامات با سرعت و کیفیت مناسبی در حال انجام است ، گفت : با تدبیر شهردار تهران از ابتدای اجرای عملیات احداث ، کارها در سه بخش تنظیم شد که در بخش اول بزرگراه صدر موجود مورد نظر بود که می بایست با کیفیت بهتر از گذشته آماده می شد و به همین دلیل برای این بخش مشاور جداگانه ای انتخاب شد تا بررسی کا ر را انجام دهد .

وی افزود : بزرگراه صدر موجود ا ز نظر عملکرد ترافیکی به دلیل تردد زیاد ،فارغ از کمبود ظرفیتی که داشت ، تامین ایمنی عبور و مرور آن مورد توجه بود که بسیار سخت بود و به دلیل شیب های کم و زیاد از نقاط پرحادثه تهران بود که در این بخش با مطالعاتی که صورت گرفت و با همکاری شهرداری منطقه 1 اصلاحات هندسی گسترده ای در آن انجام شد و همزمان عملیات اجرایی پروژه صدر نیز دنبال شد .

حسینی خاطر نشان کرد: در بخش دیگر ، موضوع جمع آوری آب های سطحی مورد نظر بود چرا که باید کار به صورت زیربنایی انجام می گرفت و به همین دلیل محدوده هایی که دارای مشکل بودند شناسایی و مشکلات آن در حال رفع است.

معاون فنی و عمران شهرداری تهران تصریح کرد : هم اکنون عمده کارها در طول مسیر به مرحله فضای سبز رسیده که این کار نیز در حال انجام است و اقدامات عمرانی آن به اتمام رسیده است.

وی خاطر نشان کرد : در این راستا یکی از نقاط مشکل ترافیکی ورودی خیابان پاسداران به بزرگراه های صدر و بابایی بود که کار اساسی برای آن در زمینه جدول گذاری دیوار بتنی برای ان پیش بینی شد.

حسینی افزود : همچنین در ضلع شمالی این حوزه موضوع جمع آوری آبهای سطحی بود چراکه آبگرفتگی دربزرگراه صدر مشکلاتی به ویژه در فصل سرما ایجاد می کرد که برای رفع این مشکل نیز آب ها باید به مسیل غیاثوند هدایت می شد که این کار نیز انجام شده است.

معاون شهردار تهران با بیان این که 95 درصد آسفالت بخش تحتانی پروژه تا محدوده نوبنیاد انجام شده ، گفت : این کار در محدوده میدان نوبنیاد تا بزرگراه امام علی (ع) نیز در حال انجام است و همزمان تابلوها ی ترافیکی و خط کشی طول مسیر نیز انجام می شود.

وی با اشاره به این که بخش عمده اقدامات بزرگراه صدر تا میدان نوبنیاد انجام شده است ، افزود : در این راستا ، عملیات بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای در پل های تقاطع رودکی و دستواره نیز انجام گرفت و همچنین فضای سبز مناسبی نیز در محدوده این پروژه با آبیاری قطره ای و با کیفیت در حال اجراست.

حسینی در ادامه با اشاره به وضعیت پل طبقاتی صدرگفت : در طول اجرای این پروژه مشکلات زیاد و تحریم ها ی مختلفی وجود داشت که متاسفانه برخی از انها هنوز نیز وجود دارد و گاهی برای آوردن کالایی که آنقدرها نیز پیچیده نیست باید مسیرها ی مختلفی طی شود که همه این کارها انجام می شودد و به لطف خدا، هم اکنون عملیات آسفالت در پل شمالی به طور کامل انجام شده است.

وی با اشاره به معرفی پروژه های تونل نیایش و پل های تقاطع شهید باکری تا اتوبان تهران-کرج به عنوان سازه برتر کشور از سوی انجمن بتن کشور گفت : تا کنون سازه ها ی مختلف بتنی و فلزی موفق به کسب جوایز متعدد شده اند و یقینا سال آینده پل صدر نیز جزو کاندیداهای سازه برتر کشور خواهد بود .

حسینی تصریح کرد : آسفالت طبقه فوقانی پل صدر از مصالح ویژه تهیه شده و بسیار قابل قبول است و نصب درزها ی انبساط نیز در حال انجام است.

معاون شهردار تهران با اشاره به نصب کل پایه های روشنایی در مسیر پروژه افزود : نصب تابلوها و علائم هوشمند نیز در حال انجام است و همچنین نصب دیوار صوتی نیز که مورد نظر شورای شهر بوده است با وجود مشکلات زیاد ساخت داخلی آن ، موفق شدیم تا توسط یک مجموعه داخلی کار را دنبال کنیم که این کار نیز در حال انجام است .

حسینی ادامه داد : با این اقدامات پل صدر و تونل نیایش به طور کامل به هم متصل می شود و به این ترتیب کسانی که از تونل وارد پل می شوند میتوانند به قیطریه شمال ، از جنوب به کامرانیه ، دیباجی ، اختیاریه و بابایی شرق راه یابند و افرادی که از سمت میدان نوبنیاد نیز وارد مسیر می شوند می توانند از رمپ روی پل به سمت تونل آمده و ادامه مسیر داده و یا به سمت قیطریه بروند.

وی با بیان اینکه ضریب اطمینان برای این پروژه بسیار با دقت و وسواس دنبال شده است ، تصریح کرد: طراحی این پروژه به صورت کاملا ایمن صورت گرفته و سرعت پیشنهادی ما برا ی عبور از پل 70 کیلومتر است که باید در معاونت حمل و نقل بررسی شود .

معاون فنی و عمران شهرداری تهران با بیان این که احداث این پروژه برای نخستین بار در کشور صورت گرفته و سعی شده تا همه اقدامات آن به خوبی انجام شود ، اظهار کرد : شهریور ماه سال 90 عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد و در شرایطی که هیچ زیر ساختی برای آن وجود نداشت و با انواع تحریم ها روبرو بودیم این پروژه 11 کیلومتری با هدایت جهادی شهردار تهران و به صورت شبانه روزی ، امروز درمراحل نهایی قرار دارد و قطعا برای مجاوران و همسایگان آن مزاحمت های زیادی ایجاد کرد که باید از آنان عذر خواهی کنیم .

همچنین در این نشست ، مهندس بهروز نیز با بیان این که طراحی سیستم های هوشمند تونل و پل یکپارچه شده است ، گفت : با توجه به اولویت تونل ، ابتدا تجهیزات تونل نیایش نصب شد و آمادگی کامل برای بهره برداری پل نیز داریم و حتی برای اعلام یخ زدگی و کنترل آن روی پل نیز تدابیر ویژه شده است.

وی افزود : سیستم نظارت تصویری نیز تا 25 مهر راه اندازی می شود و سرعت سنج ها نیز نصب خواهد شد و این سرعت سنج ها حتی در محدوده رمپ ها نیز نصب می شود تا حوادث احتمالی کاهش یابد.

