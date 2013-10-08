لزوم مشارکت شهروندان سیریکی در برقراری امنیت/سیریک برای قاچاقچیان ناامن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد علی مرادی علی آبادی پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: نیروی انتظامی برای امنیت پایدار در جامعه گامهای بلندی برداشته و مردم را به این باور رسانده که در امنیت کامل قرار دارند، در نهایت مشارکتهای مردمی در فعالیتهای اجتماعی باعث شده ضریب اعتماد مردم به پلیس افزایش یابد.

وی در ادامه به بحث ایجاد امنیت پایدار و مطلوب در شهرستان سیریک پرداخت و افزود: میزان وقوع جرمها در شهرستان سیریک بسیار کم است که این نشانگر افزایش امنیت اجتماعی در بین مردم این منطقه بوده و حاصل زحمت و تعامل بین مردم و نیروی انتظامی ودیگر دستگاهای اجرایی این شهرستان است.

سرگرد مرادی علی آبادی در اشاره به اینکه شهرستان سیریک یکی از شهرستانهای مرزی است و پدیده قاچاق سوخت و کالا به یک معضل تبدیل شده، گفت: نیروی انتظامی سعی دارد راه های مقابله با این پدیده را شناسایی کند تا زمینه فعالیت قاچاقچیان در شهرستان سیریک محدودتر شود.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان سیریک در تشریح برنامه های هفته انتظامی گفت: هفته نیروی انتظامی فرصتی است تا مردم با پلیس آشنا باشند که در راستای هفته نیروی انتظامی برنامه های شامل دیدار با دانش آموزان، دیدار با فرماندهان پایگاه بسیج جهت تعامل، نشستهای متعددی با ائمه و امام جماعت و امام جمعه، جلسه ای با اصناف و بازاریان جهت پیشگیری بعضی از جرایم ، جلسه پرسش و پاسخ با دهیاران و بخشداران، اهداء خون توسط کارکنان نیروی انتظامی و ویزیت رایگان مردم توسط دکتر علی ابادی به مدت یک روز، رژه موتوری که اقتدار نیروهای انتظامی را به نمایش گذاشتند و دیگر برنامه ها اعلام داشتند.

سرگرد مرادی علی آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به سه مورد از سرقتهای اخیر در شهر سیریک و شهر گروگ اشاره کرد و افزود: تعدادی هستند که با ایجاد تشنج می خواهند به هدف خود که همان قاچا ق سوخت و کالابرسند که نیروی انتظامی با درایت و اطلاعات کافی پیگیری های لازم را به عمل آورده است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان سیریک با بیان برنامه های در دست اقدام نیروهای انتظامی شهرستان سیریک گفت: اقدام به کار دو پاسگاه که جزء پاسگاهای مصوب غیر دایر در روستای سرزه و پالور جهت بالابردن ارتقاءامنیت در این منطقه ها است.

وی با تقدیر و تشکر از عرصه رسانه گفت: در راس برنامه ها و اهداف فرمانده نیروی انتظامی شهرستان سیریک تفکر وتعامل با اسباب رسانه بخصوص خبرنگاران برای دسترسی به افکار عمومی مردم است.