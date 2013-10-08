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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۲

"جک ویلشر" قول داد دیگر هرگز سیگار نکشد

"جک ویلشر" قول داد دیگر هرگز سیگار نکشد

هافبک ملی پوش آرسنال به اشتباه خود در خصوص استعمال سیگار اعتراف کرده و گفته دیگر هرگز این کار را انجام نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "جک ویلشر" روز پنج شنبه در یک باشگاه شبانه حضور پیدا کرد و تصویرش در حالیکه سیگاری به لب داشت منتشر شد با این حال قول داده که این آخرین سیگارش خواهد بود.

بر پایه گزارش تلگراف، هافبک تیم فوتبال آرسنال و انگلستان سیگاری نیست و گفته که تفریحی این کار را انجام داده است.

ویلشر گفت: بازیکنانی که سیگار می‌کشند اشتباه می‌کنند. من سیگاری نیستم و وقتی سرمربی (آرسن ونگر) از من پرسید، برایش توضیح دادم چه اتفاقی افتاده است. او در بازی با وست بروم مرا در ترکیب تیم قرار داد و امیدوارم که من هم پاسخ این محبت را داده باشم. من سیگاری نیستم و فکر می‌کنم این آخرین سیگارم بوده باشد.

کد مطلب 2151536

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