به گزارش خبرنگار مهر، آریا الستی در هفتمین همایش ملی نخبگان برگزاری این همایش را در راستای ایجاد محیطی برای گفتگوی متقابل میان آینده‌سازان و نخبگان با مسئولان بلندپایه دانست و گفت: در این راستا هفتمین همایش ملی نخبگان برگزار شده است که طی دو روز آینده هزار و 100 نفر از استعدادهای برتر در حوزه های مختلف در آن حضور خواهند داشت.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان شعار این دوره از همایش را «امید به تحقق حماسه اقتصادی با تدبیر نخبگان» دانست و اظهار داشت: این شعار تلفیقی از شعار دولت یازدهم و نامگذاری سال جاری است و امیدواریم بتوانیم در این حوزه با یکدیگر گفتگو کنیم.

وی ارائه دستاوردهای هنری، اجتماعی و فرهنگی را از برنامه های جانبی این همایش نام برد و یادآور شد: فردا چهارشنبه 17 مهر ماه با مقام معظم رهبری دیداری خواهیم داشت و این فرصتی است تا تعدادی از نخبگان نظرات خود را ارائه دهند.

الستی بازدیدهای علمی- فرهنگی را از دیگر برنامه های این همایش نام برد و ادامه داد: طی سال های قبل بنیاد توانست تا ارزیابی های عمیقی از عملکرد خود بر سایر نهادها در حوزه نخبگان انجام دهد که نتایج این ارزیابی ها در سند ملی در امور نخبگان متجلی شد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان همچنین با تاکید بر اینکه امروزه دنیا وارد دور دوم حیات خود شده است، خاطر نشان کرد: در دور حیات بنیاد امیدواریم با برنامه های درازمدت مفاد سند ملی نخبگان اجرایی شود.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اهم مصوبات سند نخبگان یادآور شد: مهمترین نکته این سند تغییر دید به حوزه نخبگان است که در این راستا باید تعریف دقیقی از نخبگان و استعدادهای برتر انجام شود.

وی همچنین پذیرش اصل تنوع هم در تعریف نخبگان و هم در نحوه شناسایی استعدادهای برتر را از دیگر تاکیدات این سند نام برد و یادآور شد: استعدادهای نخبگی از دوران تحصیلات ابتدایی آغاز می شود، در دوره های تخصصی ادامه می یابد و در ادامه باید این نخبگان در حوزه های مختلف بکار گرفته شوند.

دبیر همایش ملی نخبگان همچنین با بیان اینکه در این سند بر نظام نخبگی کارا تاکید شده است، ادامه داد: در این چارچوب بنیاد ملی نخبگان وظیفه سیاستگذاری و هدایت نخبگان را برعهده دارد که در این زمینه بجای تصدی گری اقدام به شناسایی نامحدود نخبگان خواهد کرد.

الستی همچنین یادآور شد: در این زمینه در سند ملی امور نخبگان 70 اقدام ملی پیشنهاد شده است که امیدواریم با اهتمام دولت یازدهم بتوانیم جامعه نخبگی پویا داشته باشیم.