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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۲

وزیر اقتصاد امشب به آمریکا می‌رود

وزیر اقتصاد امشب به آمریکا می‌رود

وزیر امور اقتصادی و دارایی امشب برای شرکت در اجلاس پاییزه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به آمریکا سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امشب برای شرکت در نشست مشترک صندوق بين المللي پول (IMF) و گروه بانک جهاني (World Bank Group) که همه ساله در دو نوبت با حضور تمامي روساي کل بانک هاي مرکزي و وزراي اقتصادي و دارايي کشورهاي عضو برگزار مي‌شود، به آمریکا خواهد رفت.

اجلاس بهاره در اواخر فروردين ماه و اجلاس پائيزه (سالانه) به طور معمول اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار و هر سه سال يک بار نيز يکي از کشورهاي عضو به عنوان ميزبان اجلاس سالانه تعيين مي‌شود. در اجلاس پاییزه امسال نيز که طی روزهاي 19 تا 21 مهرماه برگزار مي شود، رئيس کل بانک مرکزي و هيئت همراه به منظور شرکت در اجلاس ياد شده عازم واشنگتن شدند.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در راس هیئتی متشکل از معاونت‌های ارزی و اقتصادی این بانک برای شرکت در اجلاس پاییزه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به آمریکا سفر کرده است.

کد مطلب 2151538

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