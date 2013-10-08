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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸

با حضور مسئولان کشوری و استانی/

هشتمین نمایشگاه کتاب استانی خوزستان آغاز به کار کرد

هشتمین نمایشگاه کتاب استانی خوزستان آغاز به کار کرد

اهواز - خبرگزاری مهر : هشتمین نمایشگاه کتاب استانی صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان کشور و استان رسما افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان برپا شده است، بیش از 400 ناشر از سراسر کشور با بیش از 40 هزار عنوان کتاب حضور دارند که 290 غرفه  به آنان اختصاص داده شده است.

در این نمایشگاه کتاب ها با تخفیف 40 درصد ارایه می شود و نمایشگاه از امروز تا پایان 22 مهرماه همه روزه صبح ها از ساعت 12 تا 9 و عصر ها 10 تا 5 پذیرای علاقه مندان است.

 برخی از ناشران استان تهران که به علت سانحه تصادف اتوبوس در مسیر تبریز به تهران در زمان بازگشت از نمایشگاه کتاب تبریز دچار حادثه شده بودند در این نمایشگاه غایب  هستند.

کد مطلب 2151539

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