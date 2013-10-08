مخالفت مجلس با فوریت بررسی طرح فوق العاده خاص کارمندان سازمان فنی و حرفه ای

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز سه شنبه بررسی یک فوریت تسری قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون به کارمندان سازمان آموزش فنی و حرفه ای در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این طرح به امضای 61 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود.

کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طراحان این طرح، گفت: سازمان فنی و حرفه ای وظیفه اصلی آموزش کارگران حرفه ای را به عهده دارد اما تاکنون در راستای فوق العاده شغل این افراد و هماهنگی حقوقشان با سایر مشاغل، قانونی به تصویب نرسیده است.

مخالفان فوریت این طرح به معرفی طرح های متعدد فوریتی در صحن علنی مجلس اعتراض داشتند اما موافقان این طرح معتقد بودند طرح های عادی در صحن علنی مجلس به کندی بررسی می شوند لذا نمایندگان ناچار به ارائه طرح های خود به صورت فوریتی هستند.

در پایان نمایندگان با 59 رای موافق، 51 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در مجلس با فوریت این طرح مخالفت کردند بنابراین این طرح به صورت عادی در کمیسیون مربوطه بررسی خواهد شد. 83 نماینده در این رای گیری شرکت نکردند.