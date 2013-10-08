راه اندازی پردیس دانشگاه هنر اصفهان از بهمن ماه/ پذیرش از طریق آزمون

دکتر فرهنگ مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درخواست راه اندازی پردیس دانشگاه هنر اصفهان به شورای گسترش وزارت علوم ارایه شد که با موافقت این شورا، پیش از این مقرر شده بود این پردیس در مهرماه سال جاری فعالیت خود را در اصفهان آغاز کند.

وی با بیان اینکه این پردیس از بهمن ماه فعالیت خود را آغاز می کند، افزود: پردیس دانشگاه هنر اصفهان در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد فعالیت خواهد کرد و به صورت خودگردان اداره خواهد شد.



رئیس دانشگاه هنر اصفهان افزود: شهریه دوره کارشناسی ارشد حدود 19 میلیون تومان و شهریه دوره دکتری حدود 55 میلیون تومان خواهد بود.

وی افزود: تمام رشته های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه در این پردیس راه اندزای شده و فاز به فاز توسعه خواهد یافت.

مظفر تصریح کرد: دانشجویان پژوهش محور با آیین نامه مربوط به خود نیز در این پردیس مستقر خواهند شد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از طریق آزمون پذیرش خواهند شد.