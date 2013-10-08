ربانی، دریساوی و اسکندری نمایندگان قم در لیگ دو و میدانی کشور شدند

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از برگزاری موفق سه مرحله قبل رقابت‌های فصل جاری لیگ دو ومیدانی مردان باشگاه های کشور برای نمایندگان قم، قطعا دوومیدانی کاران قمی می توانند در مرحله چهارم رقابت های قهرمانی باشگاه های کشور نیز عملکرد خوبی داشته باشند.

وی یاد آور شد: بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون دو ومیدانی کشورمان، با حضور چهره های مطرح و ملی پوشان دوومیدانی کشورمان در تیم های مختلف، مرحله چهارم رقابت های قهرمانی لیگ دوومیدانی باشگاه های کشور در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود.

رضایی افزود: این مسابقات با حضور تیم های پیکان تهران، نفت تهران، ایپکچی زنجان، هتل ورزش قزوین، مجتمع صنعتی پترو آوران خراسان، کانون حسنات اصفهان و مقاومت خوزستان برگزار می شود و سه دوومیدانی کار قم نیز در تیم های شرکت کننده در این پیکارها حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: محمدمحسن ربانی در رشته پرش با نیزه، میلاد دریساوی در رشته پرش سه گام و محمدحسین اسکندری در رشته پرتاب وزنه سه دو ومیدانی کار قمی حاضر در فصل جاری رقابت های لیگ دوومیدانی مردان باشگاه های کشور محسوب می شوند.

دبیر هیئت دو ومیدانی استان قم بیان داشت: ورزشکاران حاضر در مرحله چهارم از فصل جاری مسابقات لیگ دو ومیدانی باشگاه‌های کشور در تلاش برای قرار گرفتن بر روی سکوهای اول تا سوم و ارتقاء جایگاه تیم های خود در جدول رده بندی، در این مرحله در 20 ماده با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به برنامه رقابت‌های این مرحله، ابراز داشت: این مسابقات در مواد 110 متر دهگانه، پرتاب دیسک دهگانه، پرش با نیزه دهگانه، 110 متر مانع، پرتاب نیزه دهگانه، پرش سه گام، پرش با نیزه، 400 متر مانع و پرتاب دیسک با حضور مدعیان برگزار می‌شود.

رضایی عنوان داشت: همچنین ادامه رقابت‌ها در مواد پرتاب وزنه، پرش ارتفاع، 800 متر، سه هزار متر مانع، پرش طول، پرتاب نیزه، 200 متر، چهار در 400 متر، پرتاب چکش، 1500 متر دهگانه و 10 هزار متر بین مدعیان مقام های اول تا سوم به انجام می رسد.

وی در پایان اظهار داشت: مرحله چهارم در حالی برگزار می شود که در مرحله سوم این رقابت ها تیم پیکان با 180 امتیاز قهرمان شد و تیم های نفت تهران با 173 امتیاز و مقاومت خوزستان با 88 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند و بعد از این مرحله، رقابت های مرحله پنجم و پایانی این دوره اواخر مهر ماه برگزار خواهد شد.