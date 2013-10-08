ندیمی: موافقت ایران با پیشنهاد نقش آفرینی پارلمان ها در جلوگیری از تولید تسلیحات شیمیایی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ایرج ندیمی رئیس شورای اجرایی بین المجالس جهانی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران از حمایت هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران از سه پیشنهاد از 8 پیشنهاد برای تصویب ماده اضطراری در اجلاس پاییزه بین المجالس جهانی خبر داد.

وی گفت: از سه پیشنهادی که هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با آن موافقت کرد یک پیشنهاد برای ماده اضطراری به تصویب رسید.

به گفته ندیمی پیشنهاد کشورهای اسکاندیناوی درخصوص سلاح های شیمیایی و نقش پارلمان ها در جلوگیری از تولید تسلیحات و حملات شیمیایی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هم بود برای ماده اضطراری به تصویب رسید.

ندیمی گفت: پیشنهاد دیگری که هیات پارلمانی جمهوری اسلامی از آن حمایت کرد پیشنهاد کشور سوریه در مورد نقش پارلمان ها در پیشگیری از مداخله خارجی در کشورها، تهاجم نظامی و تهدید شهروندان بود که به تصویب نهایی نرسید.

وی افزود: پیشنهاد دیگری که ما از آن حمایت کردیم پیشنهاد فلسطین و مراکش بود که درخصوص نقش پارلمان ها در جلوگیری از تخریب آگاهانه مواریث فرهنگی بود البته این پیشنهاد هم رای نیاورد.

به گفته ندیمی اجلاس بین المجالس روز گذشته کار خود را آغاز کرده و از هیات پارلمانی علیرضا سلیمی در کمیته توسعه پایدار که درخصوص حفظ محیط زیست است سخنرانی کرده است. همچنین فاطمه آلیا نماینده تهران نیز در کمیته دموکراسی و حقوق بشر که با موضوع حقوق کودکان برگزار شده است سخنرانی کرده است.

به گزارش مهر در حاشیه اجلاس بین المجالس 4 کمیته تخصصی تشکیل شده است که لاریجانی رئیس مجلس قرار است عصر امروز در کمیته صلح و امنیت بین الملل در خصوص موضوع جهان عاری از سلاح سخنرانی داشته باشد.

همچنین ندیمی رئیس شورای اجرایی بین المجالس روز گذشته در کمیته چهارم یعنی کمیته خلع سلاح سازمان ملل سخنرانی کرده است.

مراسم اختتامیه اجلاس بین المجالس عصر فردا برگزار خواهد شد.