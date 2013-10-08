یادمان "حسین پناهی" 27 مهر در تهران برگزار می شود

مديرعامل موسسه فرهنگی هنری هات پلات در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این مراسم 27 مهرماه جاری با حضور جمعی از هنرمندان و دوستداران حسین پناهی و خانواده این هنرمند فقید برگزار می شود.

سید صاحب موسوی افزود: میهمانان و سخنرانان ویژه این مراسم، هنرمندان و شاعرانی چون مسعود جعفری جوزانی، پرویز پرستویی ، علی رضا خمسه، رضا صفریان، حمید نعمت الله، سعید نعمت الله، اصغر همت، حسینعلی فلاح لیالستانی، حسین پاکدل، رسول نجفیان، ابولفضل جلیلی، صادق آهنگران، کورش اسدپور، ایرج رحمانپور، حسن میرباقری، بهزاد فراهانی ، لیندا کیانی، گوهر خیراندیش، صبا کمالی و ... خواهند بود.

وی بیان داشت: بازخوانی آثار پناهی، تحلیل بازیگری، نمایشنامه خوانی، نمایش فیلم، اجرای موسیقی، سخنرانی و نمایشگاه آثار این هنرمند از جمله برنامه های این مراسم است.

موسوی اظهار داشت: برنامه ویژه این مراسم هم تقدیر و تجلیل از شاعر برجسته استان کهگیلویه وبویراحمد، فریدون داوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، این یادمان ساعت 17 الی 20 روز 27 مهرماه در سالن اصلی تئاتر شهر برگزار خواهد شد.