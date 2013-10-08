رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اینکه هرسال از پنجم تا 21 مهر ماه به عنوان هفته ملی کودک نامگذاری شده است، اظهار داشت: تربیت کودکان به شیوه صحیح و بر اساس دیدگاه دین مبین اسلام بسیار حائز اهمیت است و به همین منظور 18 آدینه مهد در کرمان راه اندازی شده است.

عباسی ادامه داد: آموزش‌های مذهبی در آدینه مهدها به کودکان ارائه می‌شود و والدین نیز می‌توانند در این فرصت در فرضیه نماز جمعه شرکت کنند.

مدیر کل بهزیستی استان کرمان گفت: کودکان والدین را الگوی رفتاری خود قرار می دهند و به همین دلیل رفتارهای والدین بیسار اهمیت داشته و در آینده کودکان تاثیرگذار است.

وی از والدین خواست که به نیازهای روحی و روانی فرزندان خود توجه ویژه داشته باشند و ابراز داشت: در حال حاضر 600 مهدکودک در استان کرمان فعالیت می کنند که در این مراکز آموزش های لازم به کودکان ارائه می شود.

عباسی با بیان اینکه در حال حاضر تنها 10 درصد کودکان کرمان تحت پوشش امکانات آموزشی مهدهای کودک هستند، افزود: طی سال جاری 31 هزار کودک در مهدهای کرمان ثبت نام شده و از امکانات این مراکز بهره مند می شوند.

مدیر کل بهزیستی استان کرمان به برپایی جشنواره هفته ملی کودک در کرمان اشاره کرد و گفت: این جشنواره که از 15 مهر ماه کار خود را در بوستان مادر آغاز کرده است تا 21 مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی شعار هفته کودک را" زنده‌ باد کودک، زنده ‌باد زندگی" عنوان و تصریح کرد: سعی شده است که برنامه هایی در این هفته برای کودکان اجرا شود که باعث تقویت روحیه شور و نشاط در آنها شود.

این مسئول در پایان اذعان داشت: کارکنان بهزیستی کرمان تمامی توان خود را برای ایجاد زمینه لازم برای بالندگی و رشد کودکان به کار می‌گیرد.