دموكراسي آمريكايي در آسياي ميانه و چالش هاي فرارو

به گزارش بخش بين الملل خبرگزاري مهر- نظر سنجي ها نشان مي دهد كه شهروندان ايالات متحده از سياست دولت خود در راستاي ادعاي تقويت دموكراسي در سرارسر جهان حمايت نمي كنند و اين در حاليست كه دولت اين كشور اقدام به راه انداري مراكز اطلاع رساني در امور دموكراسي در آذربايجان و قرقيزستان مي كند و همچنين سعي دارد تا در ساير كشورهاي آسياي ميانه نيزنهادهاي دموكراتيك تاسيس نمايد.گزارشها حاكيست كه آمريكا همچنين پروژه پشتيباني از رسانه هاي گروهي مستقل در قزاقستان و ساخت 5 ايستگاه راديويي مستقل در تاجيكستان را به اجرا در خواهد آورد.

در اين رابطه واحد خبري وزارت امور خارجه آمريكا كه طرح پروژه هاي جاري در امور حقوق بشر و دموكراسي با حجم كلي 43.7 ميليون دلار را منتشر ساخت، گزارش مي دهد كه در آذربايجان 540 هزار دلار به ساخت مراكز شبكه هاي اطلاعاتي در زمينه دموكراسي كه بايد به مردم امكان دسترسي به اخبار رسانه هاي گروهي و همچنين امكان يادگيري مهارت هاي سازمان يافته در سطح محلي و توانايي اداره فعاليت هاي تبليغاتي را بدهند، اختصاص يافته است.

همچنين بر اساس اين طرح در قرقيزستان نيز 613 هزار دلار براي تكميل ساخت 5 مركز در رابطه با انتخابات و به منظور آشنا ساختن انتخاب كنندگان قرقيزي با حقوق خود و استاندارد هاي جهاني انتخابات، اختصاص يافته است.

واحد خبري اين وزارت خانه همچنين از اختصاص 557 هزار دلار براي توليد خبر در قزاقستان به صورت پايگاه اينترنتي براي تبادل اطلاعات و هماهنگي بين رسانه هاي گروهي مستقل قزاقستان، گزارش مي دهد.

در ازبكستان مبلغ 80 هزار دلار براي ترفيع مقام قانون وبا ساخت مراكز اجتماعي در شهرهاي قرشي و آنديجان براي دفاع از حقوق مظنونان به ارتكاب جرم هزينه شده است، جايي كه آنان مي توانند از خدمات وكيل رايگان استفاده كنند.

در تاجيكستان مبلغ 887 هزار دلار در پشتيباني از ساخت شبكه هاي راديويي، شامل افتتاح 5 ايستگاه راديويي مستقل و همچنين آماده سازي ، آموزش ، پشتيباني فني ، توليد برنامه ، و ساخت كتابخانه وبرنامه هاي راديويي در نظر گرفته شده است.

در 5 كشور آسياي مركزي – قرقيزستان ، قزاقستان ، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان، آمريكا به آموزش خبرنگاران با روشن سازي مشكلات حقوق بشر و ساخت پايگاه هاي اينترنتي براي ايشان به جهت تبادل اخبار كار آمد، ادامه مي دهد. براي اين كار مبلغ 300 هزار دلار در نظر گرفته شده است.

اقدامات دولت آمريكا درحالي است كه نتايج نظرسنجي اخير در آمريكا كه به سفارش نشريه "فارين افرز" و سازمان اجتماعي "پابليك آجندا" و با حمايت مالي " فورد" و از 11 تا 23 خرداد و در ميان 1004 نفر جمعيت بالاي 18 سال انجام شده بود، نشان داد كه اكثريت آمريكايي ها ازفشاردولت بركشورهاي خارجي براي گسترش دموكراسي حمايت نمي كنند واعتقاد دارند كه كشور هاي خارجي بايد خود به تنهايي مسير دموكراسي را طي نمايند.

اين نظرسنجي نشان داد كه به اعتقاد 58% از آمريكايي ها "دموكراسي امري است كه هر حكومتي راه رسيدن به آن را بايد به تنهايي طي نمايد و تنها 38% با اين اصل كه آمريكا مي تواند به كشورهاي ديگر كمك نمايد تا دموكرات شوند، موافقند.

پي گيري اين سياست از سوي آمريكا در آسياي ميانه در حالي است كه واشنگتن اخيراً در اين منطقه با مشكل حادي تحت عنوان تخليه پايگاه هاي نظامي خود مواجه شده و تعيين تاريخي از سوي بعضي از همپيمانان اين كشور براي تخليه اين پايگاهها و مقاومت آمريكا در اين خصوص رسالت دموكراسي طلبانه واشنگتن را در افكار عمومي اين منطقه با مشكل مواجه كرده و همچنين گروههاي اوپوزيسيون را كه در مواقعي ويژه مورد حمايت آمريكا قرار مي گيرند در مقابل قدرت مركزي دچار ضعف كرده است.