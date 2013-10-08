سه فيلم کوتاه دفاع مقدس در اردبيل توليد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "فايتر"، "سردارمهرباني ها" و "پايي كه جا ماند" سه فيلم كوتاه داستاني هستند که توسط حوزه هنري استان اردبيل توليد شده است.

فيلم كوتاه داستاني "فايتر" به نويسندگي و كارگرداني الهام عبدالله زاده و با تهيه كنندگي حوزه هنري استان اردبیل به مرحله نمايش رسيده است. رضاعيسي پور تصويربرداری، تدوينگر و صداگذاری و مهسا مرادي كار صدابرداري اين فيلم را برعهده داشته اند.

فايتر در قطع HD و به مدت پنج دقيقه با بازي علي پناهي، محمدحسين زيني زاده و سعيدعلي نژاد توليد شده است.

همچنين فيلم "پايي كه جا ماند" با موضوع دفاع مقدس با نويسندگي حميده صداقت با پرداخت به زندگي جانباز هشت سال دفاع مقدس ملك علي خداقليزاده تولید شد.

تصويربرداري وتدوين این فیلم که در قطع DVC و به مدت 18 دقيقه تولید شده به عهده رضاعيسي پور بوده و با صدابرداري كيوان اصولي آماده نمايش شده است.

فيلم مستند "سردار مهرباني ها" نیز که زندگي سردار شهيدشاپور برزگر را به تصويرمي كشد، به كارگرداني علي غياثي و با تهيه كنندگي مشترك حوزه هنري و سپاه ناحيه استان اردبيل توليد شده است.

فیلم کوتاه داستانی سردار مهرباني ها در قطع DVC و به مدت 30 دقيقه به نويسندگي حميده صداقت، با تصويربرداري مرتضي عدلي و تدوين و صداگذاري اميد برجسته ساخته شده است.