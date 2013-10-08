"کورسو" نامزد جایزه "گراند آف" لهستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین دوره مراسم جایزه "گراند آف" که طی روزهای 14 تا 17 آذرماه در شهر "ورشو" لهستان برگزار می شود تصویربردار فیلم کوتاه داستانی "کورسو" به عنوان نماینده سینمای کوتاه ایران حضور خواهد داشت.

در بخش بهترین تصویربرداری 5 فیلم به عنوان نامزدهای نهایی دریافت جایزه گراندآف معرفی شده اند که "رضا تیموری" تصویربردار فیلم کوتاه "کورسو" به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در کنار تصویربرداران فیلم هایی از کشورهای لهستان، بلژیک، فرانسه و هلند برای کسب این جایزه به رقابت می پردازد.

جوایز جهانی "گراندآف" همه ساله در رشته های بهترین کارگردانی، فیلمنامه، تدوین، فیلمبرداری، بازیگر مرد و زن، فیلم داستانی، انیمیشن و مستند اهدا می شود. در این دوره بیش از 1300 فیلم از سراسر جهان متقاضی حضور در بخش مسابقه این رقابت هنری بودند که 300 عنوان فیلم موفق به حضور در مرحله داوری جایزه بزرگ شدند و در نهایت اعضای هیات داوری که متشکل از متخصصان و نخبگان سینمایی 24 کشور جهان هستند، 54 فیلم را در بخش های مختلف مسابقه رسمی به عنوان نامزدهای دریافت جایزه گراندآف معرفی کردند.

رضا تیموری پیش از این تصویربرداری فیلم های داستانی و مستند زیادی نظیر بر گیسوان بلقیس، صد سال بلدیه، خلیج فارس (ارد عطارپور)، آب بر گذر شهر، دماوند، خلوت خورشید، سرزمین خانه خورشید (فرهاد ورهرام)، غرقاب، تهران چند درجه ریشتر (پیروز کلانتری)، دماغ به سبک ایرانی، طعم ایران (مهرداد اسکویی)، ما نیمی از جمعیت ایرانیم (رخشان بنی اعتماد)، گل نوشته های تخت جمشید (ارد زند)، کمال الملک (کاوه بهرامی مقدم)، آرام باش و تا هفت بشمار (رامتین لوافی پور)، دیگری (مهدی رحمانی) و... را برعهده داشته و جوایز معتبری چون بهترین فیلمبرداری از کمپانی کداک، بهترین فیلمبرداری از جشنواره بین المللی فیلم استانبول و جشنواره بین المللی فیلم دوبی را کسب کرده است.

فیلم کوتاه "کورسو" نیز تاکنون نشان ویژه جشنواره "کلرمون فران" فرانسه و جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره "اسماعیلیه" مصر را کسب کرده و در جشنواره های کوتاه-کوتاه ژاپن (دروازه ورودی به اسکار)، کی یف اوکراین، مدفیلم ایتالیا حضور داشته است.