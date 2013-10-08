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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۵

سرپرست انجمن دو و میدانی جانبازان و معلولان:

مسابقات آزاد بین المللی دو و میدانی باشگاهی در تهران برگزار می شود

مسابقات آزاد بین المللی دو و میدانی باشگاهی در تهران برگزار می شود

سرپرست انجمن دو و میدانی جانبازان و معلولان از برگزاری اولین دوره مسابقات آزاد بین المللی دو و میدانی باشگاهی در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر هادی‌زاده در خصوص این مسابقات گفت: برای اولین بار است که ایران میزبان رقابتهای رشته دو ومیدانی جانبازان  ومعلولان در سطح بین المللی خواهد بود و امیدواریم با حضور گسترده ورزشکاران داخلی و خارجی، این رویداد ورزشی به خوبی برگزار شود.

وی افزود: مسابقات این تورنمنت آزاد در قسمت آقایان و مواد تخصصی پرتابی برگزار می‌شود و هم اکنون در تقویم رشته دو و میدانی IPC  (کمیته بین المللی پارالمپیک) به ثبت رسیده است.

سرپرست انجمن دو و میدانی خاطر نشان کرد: برگزاری این مسابقات آزاد در ایران از چند نظر برای ما حائز اهمیت است. نخست آنکه مورد تایید IPC قرار گرفته و رکوردهای ثبت شده در آن برای ارتقای رنکینگ جهانی و کسب امتیازات لازم برای مسابقات آسیایی، جهانی و پارالمپیک موثر است، ضمن آنکه به دلیل برگزاری آن در کشور خودمان، ورزشکاران بیشتری می‌توانند در این رویداد ورزشی شرکت کرده و بدون صرف هزینه و شرکت در مسابقات برون مرزی، جایگاه خود را ارتقا دهند.

هادی زاده گفت : این رقابتها اوایل خرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد و هم اکنون مراحل مقدماتی آن انجام شده و امیدواریم به عنوان میزبان این مسابقات، شاهد حضور نفرات قابل توجهی از خارج و داخل ایران باشیم.

کد مطلب 2151563

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