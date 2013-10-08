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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۶

ضیائی اعلام کرد:

دوره جدید کارگاه داستان نویسی در اردبیل برگزار می شود

دوره جدید کارگاه داستان نویسی در اردبیل برگزار می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مسئول کانونهای ادبی کتابخانه مرکزی اردبیل از برگزاری دوره جدید کارگاه شعر و داستان در محل کتابخانه مرکزی خبر داد.

وحید ضیائی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در دور جدید استفاده از پتانسیلهای شعر و داستان استان و جذب مشارکت استعدادهای داستان نویسی مورد نظر است.

وی با بیان اینکه به همین منظور اطلاع رسانی به مجموعه های اداری برای مشارکت علاقه مندان به داستان نویسی صورت گرفته است، اضافه کرد: در نظر داریم با جذب و پرورش استعدادهای داستان نویسی نسل جدید از داستان نویسان را در این منطقه تربیت کنیم.

وی با یادآوری استقبال گسترده از دوره پیشین کارگاه های شعر و داستان ادامه داد: این مهم بیانگر ضرورت برنامه ریزی مدون در حوزه شعر و داستان استان است.

به گفته ضیائی کارگاههای داستان و شعر به صورت مشترک برای روشندلان و شهروندان عادی برگزار می شود.

وی افزود: شرط حضور در کارگاههای داستان و شعر عضویت در کتابخانه مرکزی است.

گفتنی است کارگاه شعر چهارشنبه ها و کارگاه داستان پنج شنبه ها از ساعت 16 الی 18 در محل کتابخانه مرکزی اردبیل برگزار می شود.

کد مطلب 2151565

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