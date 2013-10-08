به گزارش خبرگزاری مهر ، سعيد اوحدي در جلسه هماهنگي ستاد حج مكه مكرمه گفت: سرعت عمل در شناسايي مشكل و جستجوي راه حل مساله در ستادهاي اجرايي حج بسيار مناسب است به طوري كه اراده مسئولان حج نسبت به حل و فصل فوري موارد كاملا مشهود و اثر بخش است.

معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اضافه كرد: در موسم حج جاري عمليات تامين مسكن حج آينده را تمام خواهيم كرد.

به گفته اوحدي اتصال فعاليت‌هاي عمره و حج به يكديگر موجب دريافت خدمات بهتر، كيفيت مناسب‌تر و افزايش قدرت چانه زني درمذاكره مي‌شود.

وي با بيان اينكه روند تامين مسكن حج ۹۳ در حال پيگيري است، گفت: تا كنون حدود ۱۱ هزار اتاق براي اجاره شناسايي شده است و در حال مذاكره با مالكان هستيم.

صدرو رواديد زائران ايراني عمره آتي از ابتداي آذر ماه

رييس سازمان حج وزيارت با بيان اينكه در جلسه اخير با وزير حج عربستان، بحث گشايش سيستم عمره آينده از اوايل صفر (آذر ماه امسال) مطرح شد افزود: معاون عمره وزارت حج عربستان اعلام كرد سيستم عمره براي ايراني‌ها از اول صفر ۱۴۳۵ باز خواهد شد.

وي ابراز اميدواري كرد از ۱۵ آذر ماه اعزام زائران ايراني به عمره مفرده ۹۳-۹۲ آغاز شود.

اوحدي گفت: بر اين اساس جدول اعزام زائران ايراني به عمره پيش رو بايد در حين موسم حج جاري نهايي شود.

آغاز نام نويسي زائران در كاروان‌ها عمره از اواخر آبان ماه

رييس سازمان حج و زيارت يادآور شد: بر اين اساس، بعد از ايام تاسوعا و عاشورا ثبت نام در كاروانهاي عمره امكان پذيرخواهد بود.

اوحدي با بيان اينكه در موسم حج جاري، قراردادهاي حمل ونقل هوايي عمره آتي با شركت‌هاي هواپيمايي منعقد مي‌شود گفت: تلاش سازمان حج و زيارت افزايش ۵۰ درصدي سهميه ايران در عمره و اعزام ۷۵۰ هزار زائر ايراني به عمره ۹۳-۹۲ است.

رييس سازمان حج و زيارت از افزايش دو هزار نفري سهميه عمره دانشجويي در عمره ۹۳-۹۲ خبر داد و گفت: اين سهميه به هيات‌هاي علمي و اساتيد دانشگاه‌ها اختصاص خواهد داشت.

اوحدي با بيان اينكه اصول برنامه‌هاي حج سال آينده در موسم حج جاري تنظيم و تدوين مي‌شود گفت: بر اين اساس، كارگروه‌هاي تخصصي تشكيل شده و نتايج بررسي‌هاي خود را اعلام خواهند كرد.

به گفته معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، هم اكنون جدول زمان بندي حج ۹۳ در دست تهيه است.

۱۰ روز براي سفر عمره كافي است

رييس سازمان حج و زيارت با بيان اينكه در عمره ۹۳-۹۲ سفر ۲۱ روزه ماه رمضان نخواهيم داشت گفت: براي سفر عمره مدت ۱۰ روز مناسب است و زائر خسته نمي‌شود و سلامت و آرامش او هرچه بهتر تامين خواهد شد.

به گفته اوحدي خوشبختانه هيچگونه تخلفي در زمينه اقامت بيش از مدت مقرر زائران اعزامي عمره گذشته در عربستان وجود نداشته است كه اين يك امتياز به شمار مي‌آيد.