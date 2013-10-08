مجموعه آثار نمایشی نویسندگان اردبیلی به چاپ می رسد

جاوید رخشانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این مجموعه با هدف ارتقا سطح کیفی نمایش نامه های تولیدی در استان و معرفی آن به سایر استانها صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه نمایش نامه نویسی آثار فاخری در اردبیل تولید می شود، اضافه کرد: در جلد اول این مجموعه با موضوع مذهبی و دفاع مقدس آثار شش نمایش نامه نویس به چاپ رسیده و تا پایان مهر ماه رونمایی می شود.

به گفته رخشانی علاوه بر این پس از رونمایی از جلد اول، جلد دوم نیز با آثار شش نویسنده با موضوع آزاد رونمایی خواهد شد.

وی تاکید کرد: با وجود تولید آثار قابل توجه به دلیل عدم همخوانی سلایق کارگردانان استان با آثار تولیدی نمایش بسیاری از آثار تولیدی کارگردانی نمی شود.

سفارش نمایش نامه نیازمند تامین اعتبار است

وی در خصوص سفارش نمایش نامه متناسب با نیاز فرهنگی و سلیقه کارگردان ادامه داد: با توجه به محدودیت اعتباری سفارش نمایش نامه عملا غیر ممکن است.

رخشانی معتقد است با وجود اینکه این مهم می تواند تولیدات نمایشی را متناسب با سلایق عمومی کرده و نیاز کارگردان را تامین کند، تاکید کرد: زمانی که نمی توان پرداختی از بابت تولید اثر به نویسنده داشت نمی توان اقدام به سفارش اثر کرد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان تقویت بخش نمایش نامه نویسی را یکی از مهمترین نیازمندیهای توسعه کیفی تئاتر استان برشمرد و افزود: این مهم تنها در سایه حمایت از هنرمند و نویسنده ممکن خواهد بود.